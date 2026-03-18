Ni Samsung ni Motorola: Walmart remata con 30% de descuento un celular muy buscado de 512GB y tres cámaras

Olvida los precios de gama alta: Walmart acaba de bajar el Xiaomi POCO M8 Pro 5G a $6,788, una caída de casi $2,811 respecto a su costo original. Mientras muchos usuarios comparan opciones entre Samsung y Motorola, esta oferta sorprende por juntar especificaciones premium con un precio de gama media.

El dispositivo, versión global y liberado, está disponible con envío gratis en zonas metropolitanas y recogida en tiendas seleccionadas, para comprarlo con meses sin intereses en bancos como BBVA, Citibanamex y Santander, además de opciones a 18 mensualidades fijas desde aproximadamente $657 MXN.

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¿Por qué este Xiaomi compite con Samsung y Motorola?

La pantalla sola justifica la compra. El panel AMOLED CrystalRes de 6.83 pulgadas alcanza resolución 1.5K, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo pico de 3,200 nits, protegido por Corning Gorilla Glass Victus 2. Traducción: se ve nítido bajo el sol de la CDMX y resiste raspones en el transporte público. Para quienes consumen series, juegan o trabajan desde el celular, esa diferencia se nota en el día a día.

El procesador Snapdragon 7s Gen 4, fabricado en 4nm, maneja multitarea pesada sin calentar el equipo. Con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, puedes tener decenas de apps abiertas, grabar videos en alta definición y descargar series completas sin preocuparte por el espacio. No es solo potencia: es tranquilidad para quien usa el celular como herramienta principal.

Estos tres puntos marcan la diferencia para el usuario mexicano:



512 GB de almacenamiento: olvídate de borrar fotos o pagar suscripciones de nube

olvídate de borrar fotos o pagar suscripciones de nube Batería de 6,500 mAh con carga de 100W: carga completa en menos de una hora y autonomía para dos días de uso intensivo

carga completa en menos de una hora y autonomía para dos días de uso intensivo Certificación IP66/IP68/IP69: resistencia probada contra polvo, chorros de agua e inmersiones accidentales

Xiaomi Poco M8 Pro, en Walmart.|Walmart

Batería y cámaras, dos puntos fuertes del Xiaomi Poco M8 Pro

La tecnología de silicio-carbono en la batería de 6,500 mAh no es solo un número: significa que puedes salir de casa con 80% de carga el lunes y llegar al martes sin buscar un enchufe. La carga turbo de 100W recupera el 100% en tiempo récord, ideal para quienes olvidan conectar el celular por la noche o necesitan una recarga express antes de salir.

En fotografía, el sensor principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS) captura detalles nítidos incluso en movimiento, mientras la cámara frontal de 32 MP resuelve selfies con buena definición para videollamadas o redes sociales. No es el teléfono con más cámaras del mercado, pero la calidad por precio rompe esquemas.

Con esta promoción, Walmart posiciona al POCO M8 Pro como alternativa sólida frente a opciones establecidas de Samsung y Motorola.

