Con 15% de descuento: Walmart rebaja el Motorola Edge 60 Fusion 5G de 256GB con carga rápida de 8 minutos

Walmart actualizó sus precios en la tienda en línea y el Motorola Edge 60 Fusion 5G apareció con etiqueta de oferta. El equipo, que normalmente tiene un costo de $5,999.00 MXN, bajó a $4,996.00 MXN. Esto representa un ahorro directo de $1,003.00 MXN, lo que equivale a un descuento cercano al 17% sobre el precio de lista. La promoción aplica específicamente para la variante de 256GB de almacenamiento en color Turquesa.

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Principales características del Motorola Edge 60 Fusion

El teléfono busca competir en el segmento medio con especificaciones que usualmente se ven en gamas más altas. Walmart destaca en la descripción del producto que el enfoque está puesto en la pantalla y la autonomía, dos cosas que los usuarios revisan bastante antes de comprar. Para quienes necesitan tener los datos claros antes de decidir, estas son las características principales que trae el equipo:



Pantalla OLED Quad-Curve: Mide 6.67 pulgadas con resolución Super HD y alcanza un brillo máximo de 4,500 nits, lo que facilita la lectura bajo luz solar directa.

Mide 6.67 pulgadas con resolución Super HD y alcanza un brillo máximo de 4,500 nits, lo que facilita la lectura bajo luz solar directa. Carga TurboPower: La batería es de 5,200 mAh y soporta carga rápida de 68W; según Motorola, 8 minutos conectados dan energía para todo el día.

La batería es de 5,200 mAh y soporta carga rápida de 68W; según Motorola, 8 minutos conectados dan energía para todo el día. Cámaras: El sensor principal es un Sony-LYTIA 700C de 50 MP con estabilización óptica, acompañado de una lente ultra gran angular de 13 MP y frontal de 32 MP.

El sensor principal es un Sony-LYTIA 700C de 50 MP con estabilización óptica, acompañado de una lente ultra gran angular de 13 MP y frontal de 32 MP. Resistencia: Cuenta con certificación IP68/IP69 contra agua y polvo, además de construcción con estándares de grado militar.

Cuenta con certificación IP68/IP69 contra agua y polvo, además de construcción con estándares de grado militar. Sistema: Arranca con Android 15 e integra herramientas de inteligencia artificial de la marca (moto ai).

Moto Edge 60, en Walmart.|Walmart

Cómo pagarlo y método de envío del producto

Para llevarse el celular, la tienda ofrece varias facilidades de pago. Se aceptan tarjetas de crédito y débito de Visa, Mastercard y American Express, así como PayPal o efectivo en cajas. Una opción que suelen buscar mucho los clientes es la de meses sin intereses; en este caso, Walmart permite diferir la compra hasta en 18 mensualidades fijas con tarjetas participantes, dejando el pago desde $485.72 MXN por mes.

En cuanto a la entrega, el envío a domicilio se hace mediante paquetería estándar. En zonas como la Ciudad de México, los tiempos de entrega pueden ser de menos de 24 horas o al día siguiente, dependiendo de la disponibilidad logística. También está la opción de recoger el producto en tienda física sin costo, aunque esto está sujeto a que haya stock en la sucursal que elijas.

Si el equipo no termina de convencerte una vez que lo tienes en las manos, la política de devolución permite hacerlo gratis hasta 30 días después de la recepción. El Motorola Edge 60 Fusion 5G está disponible para compra inmediata en el sitio web de Walmart mientras duren las existencias en bodega.