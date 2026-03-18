Ni Samsung ni iPhone: Liverpool liquida este celular de gama media con 60% de descuento y 6 MSI

¿Celular nuevo por menos de $3,000 pesos? Liverpool acaba de tirar la casa por la ventana con el Motorola Moto G24: de $6,990 a $2,699 MXN. Un descuento del 61% que pone este equipo de gama de entrada al alcance de más usuarios.

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Características del Moto G24 en oferta en Walmart

Este precio no es un error de sistema. La tienda departamental confirmó la promoción para el modelo de 128 GB y 4 GB de RAM, desbloqueado para cualquier compañía. Para el consumidor mexicano, representa una de las oportunidades más sólidas del mes para renovar su teléfono sin vaciar la cartera.

El Moto G24, lanzado con Android 14, llega a este precio tras bajar de categoría en el catálogo oficial de Motorola, lo que permite a la cadena ofrecerlo como producto de liquidación. No es un equipo reacondicionado: es nuevo, con garantía de fábrica de un año y todos los accesorios originales.

La pantalla LCD de 6.6 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz hace que desplazarse por redes sociales o ver videos se sienta más fluido que en paneles convencionales de 60 Hz. El procesador MediaTek Helio G85, aunque no está diseñado para juegos pesados, responde bien a WhatsApp, TikTok, navegación web y videollamadas. Los 128 GB de almacenamiento interno —ampliables hasta 1 TB con microSD— resuelven el dolor de cabeza de quedarse sin espacio para fotos o actualizaciones.

Moto G24, en Liverpool.|Liverpool.

¿Qué ofrece el Motorola Moto G24 por menos de $3,000 pesos? La cámara principal de 50 MP con tecnología Quad Pixel mejora la captura en condiciones de poca luz, mientras que la lente macro de 2 MP permite acercamientos creativos. En el frente, el sensor de 8 MP cumple para selfies y videollamadas. La batería de 5,000 mAh aguanta un día completo de uso moderado, y el cargador TurboPower de 20W incluido en la caja acelera la recarga cuando el tiempo apremia.

El sonido, además, no se queda atrás. Los altavoces estéreo con Dolby Atmos entregan un audio más envolvente para series, música o llamadas en altavoz, una ventaja que pocos equipos en este rango de precio incluyen.

Forma de pago y método de envío del producto

Las condiciones de pago en Liverpool amplían el atractivo:



Tarjetas Liverpool: hasta 6 meses sin intereses (~$449.83 MXN mensuales)

hasta 6 meses sin intereses (~$449.83 MXN mensuales) Tarjetas de otros bancos (BBVA, Citibanamex, Santander): hasta 3 MSI

Pago con débito o transferencia bancaria

Efectivo vía PayCash o directamente en tienda

El envío a domicilio no tiene costo y llega en 2 a 5 días hábiles. Si prefieres inmediatez, el servicio Click & Collect permite recoger el equipo en tienda el mismo día, sujeto a disponibilidad. La garantía de 12 meses cubre defectos de fábrica, lo que da tranquilidad ante cualquier imprevisto.