Jirafa que fue rechazada por su mamá ya está en CDMX y puedes elegir su nombre

En muchas ocasiones hemos escuchado que algunas especies de hembras rechazan a sus bebés al nacer como fue el caso del macaco Punch; sin embargo, en octubre de 2025 en México ocurrió algo similar pues una jirafa bebé fue rechazada por su madre en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de San Juan de Aragón.

Tras varios meses de cuidados, la jirafa ya se encuentra estable y esta lista para integrarse plenamente a su entorno y hasta puedes elegirle un nombre.

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Jirafa bebé rechazada ya esta en CDMX

Esta jirafa bebé reticulada nació bajo condiciones normales pero su mamá la rechazó y no pudo recibir el alimento y protección necesaria, pero la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) le brindó la atención necesaria.

Nació pesando 65 kilos y actualmente ya pesa 130 kilos gracias a la dieta diseñada especialmente para cubrir sus necesidades nutricionales. En vida silvestre este tipo de rechazo termina con la muerte de la cría pero en este caso se logró la supervivencia del ejemplar.

¡Tenemos una nueva jirafa en la Ciudad de México!



En octubre de 2025 nació un macho de jirafa reticulada en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de San Juan de Aragón y muy pronto podrás ayudarnos a elegir su nombre.



Conoce los detalles en este Respiro Verde.



1/5🧵 pic.twitter.com/OuASW0NwXO — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) March 15, 2026

¿Cómo elegir el nombre de la jirafa y cómo conocerla?

Ahora la Sedema anunció una dinámica para que la población participe y elija el nombre de la jirafa. Así que en los próximos días se dará a conocer la dinámica.

Esta jirafa se encuentra en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de San Juan de Aragón en la alcaldía Gustavo A. Madero. La forma más sencilla de llegar es en Metro, la estación cercana es Deportivo Oceanía de la línea B o Loreto Fabela de la línea 6 del Metrobús. La jirafa forma parte de la exhibición por lo que puedes verla junto a otros animales de su especie.

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