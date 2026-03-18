Con $2,000 pesos de descuento: Costco liquida el Samsung Galaxy A36 con cámara de 50 MP

Bajar dos mil pesos en un celular de gama media no ocurre todos los días. Costco lanzó una oferta sobre el Samsung Galaxy A36: de $6,799 a $4,799 MXN. La promoción corre del 16 al 22 de marzo o hasta agotar existencias, con envío a domicilio ya incluido.

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¿Qué ofrece el Samsung Galaxy A36 por ese precio?

La pantalla marca la diferencia. Con 6.7 pulgadas Super AMOLED, resolución FHD+ y tasa de refresco de 120Hz, el Samsung Galaxy A36 se siente fluido al deslizar redes sociales o jugar. Además, alcanza 1,200 nits de brillo: en la calle, bajo el sol del mediodía, sigues viendo el contenido sin forzar la vista.

El procesador Snapdragon 6 Gen 3 Octa-Core, acompañado de 6 GB de RAM, sostiene la multitarea sin ahogarse. ¿Necesitas cambiar entre videollamada, navegador y música? El equipo responde. Los 128 GB de almacenamiento base se expanden con MicroSD, un alivio para quien guarda fotos, series o archivos pesados.

En fotografía, el sensor principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS) ayuda a tomar fotos más nítidas, incluso con poca luz. Lo complementan una lente ultra gran angular de 8 MP y una macro de 5 MP para primeros planos. En selfies, la cámara frontal de 12 MP soporta Video HDR, útil para creadores de contenido que graban en movimiento.

La batería de 5,000 mAh promete hasta 29 horas de reproducción de video. Con carga rápida de 45W, recuperas autonomía en minutos. Y por si el clima o un accidente traicionan, cuenta con certificación IP67 contra polvo y agua, más protección Corning Gorilla Glass Victus+ en la pantalla.

Samsung Galaxy A36, en Costco.|Costco

Más allá de las especificaciones, lo que realmente extiende la vida útil de este equipo es el soporte de software. Samsung garantiza seis generaciones de actualizaciones de Android y seis años de parches de seguridad. Traducido: compras un celular en 2026 y sigue recibiendo mejoras y protección hasta 2032. En un mercado donde muchos equipos quedan "huérfanos" a los dos años, esta decisión de marca cambia la ecuación de valor.

Si te preocupa qué llega en la caja, toma nota: el equipo, cable USB-C a USB-C, herramienta para SIM y manual. Ojo, no incluye adaptador de corriente; si no tienes uno compatible con carga rápida, considera adquirirlo aparte para aprovechar los 45W.

Forma de pago y método de envío del producto

Para pagar, Costco da opciones flexibles:



Tarjetas de crédito o débito Visa, MasterCard y American Express

Certificado de tienda Costco

PayPal para mayor seguridad en línea

Efectivo en sucursal o mediante referencia bancaria

El envío a domicilio está cubierto en todo el país, con tiempos estimados de 2 a 5 días hábiles según tu código postal.

Si buscas una pantalla grande y brillante, batería para todo el día y, sobre todo, un equipo que no envejezca rápido por falta de actualizaciones, el Samsung Galaxy A36 en $4,799 MXN se planta como una de las apuestas más sensatas de la gama media esta semana. Solo recuerda checar disponibilidad: en Costco, las ofertas flash vuelan.