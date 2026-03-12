Cuidado, podría no ser tu mamá; alertan por fraude de llamadas falsas con IA

La Inteligencia Artificial (IA) generativa abrió nuevas posibilidades tecnológicas, pero también creó herramientas que delincuentes utilizan para cometer fraudes. Uno de los métodos que más crece son las llamadas falsas con IA, capaces de imitar la voz de familiares, amigos o incluso instituciones financieras con gran precisión.

Expertos en ciberseguridad, como los analistas de la empresa ESET, advierten que este tipo de estafa se volvió cada vez más común. Con solo unos segundos de audio obtenidos de redes sociales, entrevistas o videos, los estafadores pueden clonar una voz y usarla para engañar a las víctimas y pedir dinero, códigos de seguridad o acceso a cuentas personales.

¿Cómo funciona este tipo de engaño?

Se crean con herramientas que permiten clonar voces humanas en cuestión de minutos. Los delincuentes buscan fragmentos de audio en internet y los cargan en programas que replican el tono, ritmo y estilo de la persona elegida.

Después utilizan ese modelo para generar mensajes o incluso hablar en tiempo real durante una llamada. El objetivo es crear una situación de urgencia para que la víctima actúe sin pensar, como transferir dinero o compartir códigos de verificación.

¿Cómo te afecta a ti?

Aunque muchas personas creen que estos ataques solo afectan a grandes empresas, la realidad es que los usuarios comunes son el principal objetivo. Las estafas más comunes son:



Supuestos accidentes de familiares que requieren dinero urgente

Llamadas falsas de bancos que piden confirmar movimientos

Solicitudes de códigos de verificación para robar cuentas

Pagos fraudulentos por servicios o multas inexistentes

Señales claras para detectar una llamada falsa con IA

Aunque la tecnología mejora rápidamente, aún existen pistas que pueden delatar una voz generada por IA. Escuchar con atención puede marcar la diferencia.

Algunas señales frecuentes incluyen:



Ritmo de conversación extraño o demasiado uniforme

Emoción poco natural o tono plano

Respiraciones artificiales o mal sincronizadas

Ligero eco, distorsión o sonido robótico

Ruido de fondo demasiado perfecto o repetitivo

¿Qué hacer si recibes una llamada sospechosa?

Colgar y contactar a la persona por otro medio

Llamar al número oficial del banco o institución

Evitar compartir datos personales o financieros

Reportar el intento de fraude a autoridades o a tu banco

Consejos prácticos para protegerte todos los días

Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas

Evitar publicar audios largos en redes sociales públicas

Revisar con frecuencia los movimientos bancarios

Acordar una palabra clave familiar para verificar identidad

Mantener actualizadas las aplicaciones financieras