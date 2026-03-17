Con +18% de descuento: Sam’s Club remata el Motorola Edge 60 Fusion 256 GB con 3 cámaras y protección al agua

Bajar de los 8 mil pesos por un smartphone con pantalla curva, carga ultra rápida y resistencia al agua ya no es territorio exclusivo de las ofertas relámpago. Sam's Club pone el Motorola Edge 60 Fusion en $7,463.81 MXN para socios, un recorte de casi $1,742 pesos respecto al precio regular. Si pagas con débito o usas la app Cashi, el ahorro crece.

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¿Qué ofrece el Motorola Edge 60 Fusion por menos de 8 mil pesos?

El dispositivo equilibra diseño y potencia sin sacrificar lo esencial. Su pantalla pOLED de 6.67 pulgadas con resolución Super HD (1220 x 2712 píxeles) se curva en los bordes y alcanza niveles de brillo que se dejan ver bajo el sol mexicano. Detrás del panel, el procesador MediaTek Dimensity 7300 trabaja con 8 GB de RAM —ampliables vía RAM Boost— para mover aplicaciones pesadas sin frenazos.

El almacenamiento base de 256 GB crece hasta 1 TB con tarjeta MicroSD. La fotografía trasera combina un sensor principal de 50 MP con uno ultra gran angular de 13 MP y un sensor Flicker que elimina el parpadeo en luces artificiales. Para selfies, la cámara frontal de 32 MP captura detalles nítidos incluso con iluminación complicada.

La batería promete hasta 43 horas de autonomía. ¿Se te olvidó cargarlo? Ocho minutos en el enchufe le dan energía para todo el día. Además, cuenta con certificación IP68 contra polvo y agua, y llega con Android 15 de fábrica.

Oferta en Sam´s Club del Moto Edge 60 Fusion.|Sam´s Club

¿Cómo aprovechar el descuento en Sam´s Club?

Sam's Club facilita el acceso al equipo con varias rutas de pago. Los socios pueden usar meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes, aplicar el descuento directo al pagar con débito o efectivo, o activar bonificaciones adicionales mediante la app Cashi.

El envío a domicilio depende del código postal, pero existe la opción Club Pickup: compras en línea y recoges en sucursal en 2 a 4 horas, si hay inventario local. La garantía de un año se gestiona directamente en Centros de Atención Telcel.

El paquete incluye todo lo necesario para empezar:



Smartphone Motorola Edge 60 Fusion

Cargador de pared y cable USB-C

Funda protectora y herramienta para SIM

Manual de usuario

Para el comprador mexicano, este precio representa una entrada accesible a características que usualmente aparecen en gamas más altas. La combinación de Android 15, carga rápida y resistencia IP68 responde a necesidades reales: desde grabar videos en vacaciones hasta usar el celular bajo la lluvia sin preocupaciones.

¿Será este el momento ideal para renovar tu equipo? Con el Motorola Edge 60 Fusion en este rango de precio, la marca apuesta por consolidarse en el segmento medio-alto. La pregunta ahora es si los usuarios priorizarán diseño premium y carga exprés frente a otras opciones del mercado.