Sam’s Club ofrece un celular Samsung accesible por menos de 2000 pesos: óptimo rendimiento a bajo costo

Bajar de los 2,000 pesos por un Samsung nuevo no es algo que se vea todos los días, pero la tienda de membresía de Sam´s Club tiene una promoción activa con el Galaxy A06. El modelo de 64 GB en color azul claro apareció en su catálogo con un precio de socio de $1,715.57 MXN. Si no tienes la membresía activa, el costo regular sube a $2,658.77 MXN, así que la diferencia es de casi mil pesos.

Forma de pago y caracteristicas del Samsung A06, en oferta en Sam´s Club

Para aprovechar el precio más bajo, conviene pagar en una sola vez con efectivo o tarjeta de débito. También hay un descuento extra si usas la app Cashi. Si prefieres diferir el gasto, la tienda ofrece hasta 9 meses sin intereses en tarjetas participantes, lo que deja la mensualidad en alrededor de $190.62 MXN.

Oferta en Sam´s Club del Samsung A06.|Sam´s Club.

Aunque es un equipo de entrada, trae especificaciones que cubren lo básico. El diseño es delgado, con apenas 8.0 mm de grosor, y la pantalla es grande para consumir contenido. La batería promete aguantar el día completo según el uso estándar. Esto es lo que incluye el hardware:



Procesador MediaTek Helio G85 de ocho núcleos.

4 GB de memoria RAM para multitarea.

para multitarea. Almacenamiento de 64 GB , ampliables con tarjeta MicroSD hasta 1 TB.

, ampliables con tarjeta MicroSD hasta 1 TB. Cámara principal de 50 MP y una frontal de 8 MP.

Batería de 5,000 mAh con carga rápida de 25W.

con carga rápida de 25W. Sistema operativo Android 14 y sensor de huellas lateral.

Pantalla de 6.7 pulgadas con resolución HD+ y tecnología PLS LCD a 60Hz.

Hay que revisar bien qué viene en la caja. El empaque trae el celular, el cable USB-C, el pin para la bandeja SIM y los manuales. No incluye el cubo de carga ni audífonos, algo que ya es estándar en la industria pero que vale la pena tener en cuenta para no llevarse sorpresas si no tienes uno compatible en casa.

Envío y garantía del producto

Sobre la entrega, puedes pedirlo en línea y recogerlo en la sucursal que te quede más cerca, siempre y cuando haya stock. También está la opción de envío a domicilio, que en algunas zonas llega en 24 horas. Solo necesitas poner tu código postal en la web para ver el costo y si llega a tu calle.

El equipo cuenta con garantía de un año directa con Samsung por defectos de fábrica. Además, integra el sistema Knox Vault para proteger datos sensibles, algo que no siempre se ve en esta gama de precios. Con estas condiciones, el Galaxy A06 se suma a la lista de opciones económicas disponibles en el retail mexicano, manteniendo funciones de seguridad y un sistema operativo actualizado desde el primer encendido.