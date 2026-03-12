“Psicología snack”: el fenómeno que afecta la salud mental por las redes sociales e IA

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta cotidiana para millones de personas: desde resolver dudas escolares hasta pedir consejos personales, cada vez es más común consultar plataformas digitales para encontrar respuestas inmediatas.

Sin embargo, especialistas en salud mental advierten que esta tendencia podría generar riesgos si se sustituye el acompañamiento profesional por respuestas rápidas generadas por tecnología.

Nace la "psicología snack"

El psicólogo José Juan Rivero Pérez, docente de la Universidad Europea de Canarias, señala que el uso de herramientas digitales para buscar apoyo emocional está impulsando una forma de consumo psicológico superficial que él denomina psicología snack, un fenómeno que también se ha expandido en redes sociales.

¿Qué es la “psicología snack” y por qué preocupa a los especialistas?

De acuerdo con Rivero Pérez, este concepto describe la tendencia a buscar soluciones emocionales inmediatas a través de contenidos breves o respuestas rápidas, similares a una “píldora de bienestar”.

Según explicó en entrevista con National Geographic, muchas personas consumen contenido psicológico en redes sociales o consultan herramientas de inteligencia artificial con la expectativa de resolver problemas complejos en pocos minutos.

Riesgos de las soluciones rápidas en psicología

El especialista advierte que esta dinámica puede generar frustración, ya que los problemas emocionales y psicológicos suelen requerir procesos más profundos y acompañamiento profesional.

Además, subrayó que la psicología clínica no se limita a ofrecer respuestas teóricas, sino que implica un proceso terapéutico donde influyen múltiples factores personales y relacionales.

La importancia del contacto humano en la terapia psicológica

Uno de los principales límites de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud mental es la ausencia de interacción humana directa.

Diversos estudios en psicología, como uno que publicó la UNAM en 2025, han demostrado desde mediados del siglo XX que el contacto humano y la relación interpersonal son elementos clave en los procesos terapéuticos

En particular, la llamada alianza terapéutica —la relación de confianza entre paciente y terapeuta— es considerada uno de los factores más importantes para el éxito del tratamiento.

Aunque las herramientas de inteligencia artificial pueden ofrecer respuestas bien estructuradas, el especialista sostiene que la empatía auténtica sigue siendo una característica exclusivamente humana.

Redes sociales, comparación social y ansiedad

Otro elemento que preocupa a los especialistas es el papel de las redes sociales en la percepción del bienestar emocional.

El consumo constante de contenido sobre felicidad, superación personal o éxito puede generar expectativas poco realistas, especialmente cuando se combina con la comparación social.

Además, investigaciones recientes en neurociencia sugieren que el uso intensivo de dispositivos móviles mantiene al cerebro en un estado de alerta constante, dominado por ondas beta, asociadas al estrés y la vigilancia, en lugar de las ondas alfa, vinculadas a la relajación.

¿Cómo usar la tecnología sin afectar la salud mental?

Existen dos formas de consumir contenido digital:



Una pasiva, en la que las personas navegan sin control entre videos o publicaciones

entre videos o publicaciones Otra proactiva, donde el usuario busca información específica y establece límites en su consumo

En este sentido, los expertos recomiendan fomentar la llamada "higiene digital", especialmente entre menores de edad, para evitar el uso excesivo de redes sociales y promover espacios de interacción cara a cara.

El consenso entre psicólogos es claro: la tecnología puede ser una herramienta de apoyo, pero no reemplaza el acompañamiento profesional en salud mental.

