Ahorra $1,400: El PlayStation VR2 baja de precio en Costco hasta hoy 16 de marzo, sólo por compra en línea

¿Ya tienes tu PlayStation 5 y te late probar la realidad virtual pero el precio te frenaba? Puede que esta sea tu señal. Costco está ofreciendo el paquete de PlayStation VR2 con Horizon Call of the Mountain en $9,999 pesos, lo que significa que te ahorras $1,400 respecto al precio normal. Nada mal.

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Características y detalles de la oferta del PlayStation VR2 en Costco

Ojo con los detalles: la promoción corre solo en la tienda en línea de Costco, no en sucursal física, y se acaba este 16 de marzo, con un precio regular ronda de $11,399 para aplicar luego de la fecha de promoción.

El paquete te llega con el casco, los controles nuevos y un código para descargar Horizon Call of the Mountain, que justo fue hecho para presumir lo que puede hacer este visor. No necesitas ser experto en tecnología para agarrar la onda de por qué se siente diferente a otros dispositivos.



Imagen nítida: Cuenta con pantallas OLED que ofrecen resolución 4K HDR, lo que se traduce en colores más vivos y negros profundos dentro del juego.

Cuenta con pantallas OLED que ofrecen resolución 4K HDR, lo que se traduce en colores más vivos y negros profundos dentro del juego. Seguimiento de mirada: El casco detecta hacia dónde miras para ajustar la calidad gráfica en ese punto y permitir interacciones naturales sin botones.

El casco detecta hacia dónde miras para ajustar la calidad gráfica en ese punto y permitir interacciones naturales sin botones. Sensación táctil: Los controles y el casco vibran de forma específica según lo que suceda en la pantalla, dando peso y textura a las acciones.

Los controles y el casco vibran de forma específica según lo que suceda en la pantalla, dando peso y textura a las acciones. Conexión sencilla: Solo se necesita un cable USB-C para conectar el visor a la consola, sin sensores externos complicados.

Solo se necesita un cable USB-C para conectar el visor a la consola, sin sensores externos complicados. Audio espacial: El sonido cambia dinámicamente según el movimiento de tu cabeza para simular un entorno real.

PlayStation VR2, en Costco.|Costco

Método de envío y forma de pago

Sobre recibirlo en casa: Costco no te cobra envío, así que ese gasto te lo ahorras también. Llegará por paquetería tipo UPS o FedEx. ¿Prefieres pasar por él? Puedes elegir recogerlo en tienda, pero checa antes que haya stock en la sucursal que te queda cerca, porque no todas manejan el mismo inventario.

Para pagar, acepta las de siempre: Visa, MasterCard, Amex. Si usas la tarjeta de Costco, podrías sacar provecho de los reembolsos anuales, pero el descuento de $1,400 aplica igual con cualquier tarjeta. Y sí, el IVA ya está incluido en lo que ves en pantalla, no es un extra sorpresa al final.