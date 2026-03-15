Adiós a tu membresía de Costco en Jalisco: la tienda podrá borrarte como socio si no cumples estas reglas

Contar con una membresía de Costco Wholesale en Jalisco y en México en general permite acceder a sus tiendas, promociones y productos exclusivos, pero también implica respetar las normas. En su sitio web oficial, la empresa explica que todos los socios deben cumplir determinadas condiciones de comportamiento dentro de las sucursales.

Si estas reglas no se respetan, la empresa puede aplicar sanciones que van desde suspensiones temporales hasta la cancelación definitiva de la membresía.

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Las conductas que pueden provocar una suspensión temporal en Costco

Antes de llegar a la cancelación definitiva, Costco puede aplicar una suspensión temporal al socio titular o a cualquiera de los miembros asociados a la cuenta. Esta sanción aparece cuando se detectan comportamientos que incumplen las normas internas del club.

Según las políticas del establecimiento, la suspensión puede aplicarse cuando ocurren situaciones como las siguientes:



No ofrecer un trato digno a otros socios o a empleados del club.

Incumplir las medidas de higiene, seguridad o disciplina dentro de las instalaciones.

Estas sanciones también pueden afectar a los miembros secundarios vinculados a la misma membresía, ya que la cuenta queda asociada al comportamiento de todos los usuarios autorizados.

Costco |Getty Images

Motivos por los que Costco puede cancelar una membresía

Las normas del club también contemplan situaciones más graves que pueden provocar la cancelación definitiva de la membresía. En estos casos, el socio pierde el acceso a las tiendas y a los beneficios del programa.

Entre los motivos que pueden llevar a esta medida se encuentran:



Acumular dos suspensiones temporales.

Ofender gravemente o agredir a otro socio, invitado o empleado dentro de cualquier sucursal.

Provocar daños en las instalaciones del club.

Intentar llevarse mercancía sin pagar o sustraer productos del establecimiento.

No realizar el pago de la renovación anual de la membresía en el plazo correspondiente.

En el caso de intentos de robo o sustracción de mercancía, Costco también advierte que puede iniciar las acciones legales que considere pertinentes.

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