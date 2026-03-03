Liverpool remata Samsung Galaxy S22 Ultra de 128GB con $3,000 de descuento, reconocimiento facial y NFC

¿Buscas cambiar de celular sin vaciar la cartera? En Liverpool hay una promoción que vale la pena echarle un ojo: el Samsung Galaxy S22 Ultra reacondicionado llega con descuento y, de yapa, te regalan un Power Bank. El precio de oferta está en $15,499.00 MXN, con un ahorro de $3,000 pesos comparado con el precio original.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Características de la oferta del Samsung Galaxy S22 Ultra en Liverpool

La condición de equipo "reacondicionado" significa que fue revisado, limpiado y probado para que funcione de forma óptima. No es nuevo de caja, pero está en estado Grado A, o sea, prácticamente impecable. Para muchos, es la forma más inteligente de acceder a un gama alta sin pagar el precio completo.

¿Qué hace especial a este Galaxy S22 Ultra?



Pantalla que se ve de lujo: Sus 6.8 pulgadas en tecnología Dynamic AMOLED 2X hacen que las películas, fotos y juegos luzcan con colores intensos y movimiento fluido. Ideal si eres de los que consume contenido a diario.

Sus 6.8 pulgadas en tecnología Dynamic AMOLED 2X hacen que las películas, fotos y juegos luzcan con colores intensos y movimiento fluido. Ideal si eres de los que consume contenido a diario. Cámaras para presumir: El sensor principal de 108 MP captura detalles que otros celulares simplemente no ven. ¿Te gusta el zoom? Con el aumento óptico de 10x puedes acercarte sin perder calidad. Y si grabas video, lo hace en 8K, como para sentirte director de cine.

El sensor principal de 108 MP captura detalles que otros celulares simplemente no ven. ¿Te gusta el zoom? Con el aumento óptico de 10x puedes acercarte sin perder calidad. Y si grabas video, lo hace en 8K, como para sentirte director de cine. El lápiz que sí sirve: El S Pen viene integrado en el cuerpo del teléfono. Sirve para tomar notas rápidas, firmar documentos, editar fotos con precisión o incluso controlar presentaciones a distancia.

El S Pen viene integrado en el cuerpo del teléfono. Sirve para tomar notas rápidas, firmar documentos, editar fotos con precisión o incluso controlar presentaciones a distancia. Batería para todo el día: Con 5,000 mAh, el equipo aguanta uso intenso. Y como nunca sobra energía, el Power Bank de regalo te saca de apuros cuando andas de salida y no hay enchufe a la mano.

Con 5,000 mAh, el equipo aguanta uso intenso. Y como nunca sobra energía, el Power Bank de regalo te saca de apuros cuando andas de salida y no hay enchufe a la mano. Conexión sin límites: Soporta redes 5G, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2, así que las descargas son más rápidas y la señal se mantiene estable aunque estés en un lugar concurrido.

Oferta en Liverpool del Samsung Galaxy S22 Ultra con Power Bank de regalo.|Liverpool

Cómo pagarlo, envío y garantía

En Liverpool, la compra se puede adaptar a tu presupuesto. Con la Tarjeta Liverpool, puedes diferir el pago hasta en 13 meses sin intereses; con otras tarjetas (Visa, Mastercard, American Express), generalmente aplican hasta 9 meses sin intereses. Si prefieres liquidar de una, pagar de contado o por transferencia suele traer descuentos extra.

¿Te urge el equipo? El envío a domicilio es gratis a todo México con Liverpool Premium Delivery. O bien, puedes usar la opción Click & Collect: compras en línea y recoges en tienda en 2 a 4 horas, si hay disponibilidad local. Así evitas esperas y te aseguras de que el producto es justo el que buscas.

Por ser reacondicionado, el celular incluye una garantía limitada —otorgada por Liverpool o el proveedor— que generalmente va de 90 días a 1 año y cubre defectos de fabricación. Conviena leer los términos al finalizar la compra, pues pueden variar según el lote o la promoción del momento.