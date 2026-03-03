Liverpool remata Samsung Galaxy S22 Ultra de 128GB con $3,000 de descuento, reconocimiento facial y NFC
Liverpool ofrece un modelo de gama alta de Samsung y con un extra para tener batería todo el día.
¿Buscas cambiar de celular sin vaciar la cartera? En Liverpool hay una promoción que vale la pena echarle un ojo: el Samsung Galaxy S22 Ultra reacondicionado llega con descuento y, de yapa, te regalan un Power Bank. El precio de oferta está en $15,499.00 MXN, con un ahorro de $3,000 pesos comparado con el precio original.
Características de la oferta del Samsung Galaxy S22 Ultra en Liverpool
La condición de equipo "reacondicionado" significa que fue revisado, limpiado y probado para que funcione de forma óptima. No es nuevo de caja, pero está en estado Grado A, o sea, prácticamente impecable. Para muchos, es la forma más inteligente de acceder a un gama alta sin pagar el precio completo.
¿Qué hace especial a este Galaxy S22 Ultra?
- Pantalla que se ve de lujo: Sus 6.8 pulgadas en tecnología Dynamic AMOLED 2X hacen que las películas, fotos y juegos luzcan con colores intensos y movimiento fluido. Ideal si eres de los que consume contenido a diario.
- Cámaras para presumir: El sensor principal de 108 MP captura detalles que otros celulares simplemente no ven. ¿Te gusta el zoom? Con el aumento óptico de 10x puedes acercarte sin perder calidad. Y si grabas video, lo hace en 8K, como para sentirte director de cine.
- El lápiz que sí sirve: El S Pen viene integrado en el cuerpo del teléfono. Sirve para tomar notas rápidas, firmar documentos, editar fotos con precisión o incluso controlar presentaciones a distancia.
- Batería para todo el día: Con 5,000 mAh, el equipo aguanta uso intenso. Y como nunca sobra energía, el Power Bank de regalo te saca de apuros cuando andas de salida y no hay enchufe a la mano.
- Conexión sin límites: Soporta redes 5G, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2, así que las descargas son más rápidas y la señal se mantiene estable aunque estés en un lugar concurrido.
Cómo pagarlo, envío y garantía
En Liverpool, la compra se puede adaptar a tu presupuesto. Con la Tarjeta Liverpool, puedes diferir el pago hasta en 13 meses sin intereses; con otras tarjetas (Visa, Mastercard, American Express), generalmente aplican hasta 9 meses sin intereses. Si prefieres liquidar de una, pagar de contado o por transferencia suele traer descuentos extra.
¿Te urge el equipo? El envío a domicilio es gratis a todo México con Liverpool Premium Delivery. O bien, puedes usar la opción Click & Collect: compras en línea y recoges en tienda en 2 a 4 horas, si hay disponibilidad local. Así evitas esperas y te aseguras de que el producto es justo el que buscas.
Por ser reacondicionado, el celular incluye una garantía limitada —otorgada por Liverpool o el proveedor— que generalmente va de 90 días a 1 año y cubre defectos de fabricación. Conviena leer los términos al finalizar la compra, pues pueden variar según el lote o la promoción del momento.
