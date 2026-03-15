Con 40% de descuento: Walmart liquida el Motorola E15 por menos de $1,500 pesos

Encontrar un celular nuevo que no se trabe al abrir WhatsApp y que además cueste menos de mil quinientos pesos es complicado, pero Walmart acaba de poner el Motorola Moto e15 en oferta. El precio bajó de $2,199 a $1,399 pesos, un recorte de $800 pesos que lo deja como una de las opciones más accesibles en el catálogo actual de la tienda.

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Principales funciones del Moto E15

Este equipo está pensado para usuarios que buscan cubrir lo básico sin gastar demasiado. Viene con Android 14 Go Edition, una versión del sistema operativo ajustada para funcionar mejor en equipos con recursos limitados. El diseño llama la atención porque la tapa trasera tiene un acabado que imita el cuero vegano, disponible en color morado, lo que le da un toque diferente frente a los típicos celulares de plástico brillante.

Para el uso diario, el teléfono monta un procesador Mediatek Helio G81 Extreme. Aunque no es un equipo para juegos pesados, la pantalla de 6.7 pulgadas tiene una tasa de refresco de 90Hz, lo que hace que el desplazamiento por redes sociales se sienta más fluido. La batería es otro punto fuerte, ya que con 5,200 mAh suele aguantar todo el día sin necesidad de andar buscando un cargador.

Aquí están los detalles técnicos que definen lo que puede hacer el equipo:



Pantalla: LCD de 6.7 pulgadas protegida con Gorilla Glass 3.

LCD de 6.7 pulgadas protegida con Gorilla Glass 3. Memoria: 2 GB de RAM física, que se pueden ampliar virtualmente hasta 4 GB con la función RAM Boost.

2 GB de RAM física, que se pueden ampliar virtualmente hasta 4 GB con la función RAM Boost. Almacenamiento: 64 GB internos, con espacio para agregar una tarjeta microSD de hasta 512 GB.

64 GB internos, con espacio para agregar una tarjeta microSD de hasta 512 GB. Cámaras: Sensor principal de 32 MP con ayuda de inteligencia artificial y cámara frontal de 8 MP.

Sensor principal de 32 MP con ayuda de inteligencia artificial y cámara frontal de 8 MP. Seguridad: Lector de huellas en el botón lateral y desbloqueo facial.

Forma de pago y método de envío en Walmart

Walmart facilita la compra con varias opciones de pago. Si no quieres soltar todo el dinero de una vez, hay Meses Sin Intereses hasta en 12 parcialidades con tarjetas participantes, dejando la mensualidad en alrededor de $116 pesos. También aceptan tarjetas de débito, crédito, efectivo en caja y la aplicación Cashi. Para quienes prefieren no esperar el envío a domicilio, está la opción de recoger el producto en la sucursal más cercana sin costo extra, siempre y cuando haya stock disponible.

El envío a domicilio tiene un costo aproximado de $54 pesos, aunque se puede evitar si tienes la suscripción Walmart Pass o llegas al monto mínimo de compra. En zonas metropolitanas, la entrega suele tardar entre 24 y 48 horas. El equipo incluye resistencia a salpicaduras IP52 y sonido Dolby Atmos. Los precios y la disponibilidad pueden cambiar según la región y el inventario en turno, por lo que conviene checar la página web de la tienda para confirmar la oferta vigente.