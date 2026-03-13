El celular más caro de Costco tiene rebaja exclusiva: Samsung Galaxy Z Fold 7, con un 20% de descuento

Si has estado checando la sección de electrónica en Costco, seguro te topaste con el Samsung Galaxy Z Fold 7. Es el teléfono más caro que maneja el club de precios, pero ahora hay una oportunidad para ahorrarle bastantes pesos. La tienda en línea activó una promoción que baja el costo de manera considerable, aunque hay un detalle que debes cuidar para aprovecharla.

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Precio y características del Samsung Galaxy Z Fold 7

El equipo, en su versión de 512GB, aparecía con un precio de lista de $45,999.00 pesos. Sin embargo, la oferta actual lo deja en $36,699 pesos. Esto representa un descuento cercano al 20%, lo cual es bastante agresivo para un dispositivo de este calibre. Ojo con esto: la rebaja no aplica para todos los acabados. Solo el color Sombra Plata tiene este beneficio activo. Si eliges otro tono con la misma capacidad de almacenamiento, el precio regresa a la cifra original, así que conviene seleccionar bien la opción antes de pagar.

Para quien no conoce mucho de especificaciones, este teléfono se dobla como un libro. La idea es que tengas una pantalla grande para ver series o trabajar, pero que se cierre para caber en el bolsillo. Esto es lo que trae bajo el capó este modelo en particular:



Pantallas: Una principal de 8 pulgadas para abrir el equipo y otra de 6.5 pulgadas para usarlo cerrado.

Una principal de 8 pulgadas para abrir el equipo y otra de 6.5 pulgadas para usarlo cerrado. Potencia: Usa el procesador Snapdragon 8 Elite, que promete mayor velocidad para funciones de inteligencia artificial.

Usa el procesador Snapdragon 8 Elite, que promete mayor velocidad para funciones de inteligencia artificial. Cámaras: Incluye un sensor principal de 200 megapíxeles, algo inédito en los plegables de Samsung hasta ahora.

Incluye un sensor principal de 200 megapíxeles, algo inédito en los plegables de Samsung hasta ahora. Resistencia: Lo construyeron con aluminio reforzado y cristal Gorilla Glass Ceramic 2, además de protección contra el agua.

Lo construyeron con aluminio reforzado y cristal Gorilla Glass Ceramic 2, además de protección contra el agua. Memoria: 12GB de RAM y 512GB de espacio para tus archivos y aplicaciones.

Oferta en Costco del Samsung Galaxy Z Fold 7.|Costco

Método de envío y cómo pagarlo

El tema del envío también juega a favor. El precio final ya incluye la entrega a domicilio, sin costos extra sorpresa al finalizar la compra. Si vives cerca de una sucursal, puedes optar por comprar en línea y recoger el producto ahí, lo cual suele ser más rápido. Los tiempos estimados de entrega a casa son de 2 a 5 días hábiles una vez que confirman tu orden.

Al momento de pagar, no hay muchas restricciones. Aceptan tarjetas de crédito y débito convencionales como Visa, MasterCard y American Express. Si eres titular de la Tarjeta de Crédito Costco Citibanamex, podrías sacar provecho de los puntos o reembolsos que maneja ese plástico, aunque eso depende de las condiciones de tu contrato.

Un punto que vale la pena resaltar es la garantía de devolución. En muchas tiendas de celulares, si abres la caja y no te gusta, ya no hay vuelta atrás. Costco ofrece hasta 90 días para devolver el equipo. Esto da mucha tranquilidad al invertir una cantidad tan alta de dinero, pues tienes tres meses para probarlo a fondo y decidir si realmente se adapta a tu día a día. El sistema viene listo con Android 16 y la capa One UI 8, así que no necesitas configurar nada complejo apenas lo sacas de la caja.