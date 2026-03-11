Walmart rompe el mercado con 20% de descuento: la PlayStation 5 dorada llega a su precio más bajo

Si tenías en la lista de pendientes hacerte con una consola de nueva generación, Walmart acaba de poner sobre la mesa una oferta que llama la atención de inmediato. La edición limitada de PlayStation 5 Slim, con acabado especial dorado inspirado en Ghost of Yōtei, registró una caída significativa en su costo. Lo que originalmente tenía un precio de lista cercano a los $15,000 pesos, ahora se puede encontrar alrededor de los $11,599 pesos.

Características de la PlayStation 5 Slim dorada

Esta versión no es una consola común. Se trata de un modelo de colección diseñado para conmemorar el lanzamiento de la secuela espiritual de Ghost of Tsushima. Los paneles laterales lucen un tono oro metálico con grabados en relieve del Monte Yōtei y detalles que retoman la estética de la era Ezo, incluyendo referencias a la máscara de la protagonista, Atsu. Aunque el diseño es lo que más destaca a simple vista, por dentro mantiene la potencia del modelo Slim estándar.

Para quienes buscan entender qué obtienen exactamente al adquirir este paquete, el contenido de la caja cubre todo lo necesario para empezar a jugar sin comprar accesorios extra. Esto es lo que incluye la promoción:



Consola PS5 Slim: Unidad de 1 TB con lector de discos Blu-ray 4K Ultra HD.

Unidad de 1 TB con lector de discos Blu-ray 4K Ultra HD. Control DualSense: Edición limitada a juego con la consola, con retroalimentación háptica.

Edición limitada a juego con la consola, con retroalimentación háptica. Juego Ghost of Yōtei: Voucher para descarga digital del título completo.

Voucher para descarga digital del título completo. Contenido extra: Avatares exclusivos y una máscara especial dentro del videojuego.

Avatares exclusivos y una máscara especial dentro del videojuego. Accesorios básicos: Cables HDMI, de alimentación, USB y bases para colocarla en horizontal.

Oferta en Walmart de la PlayStation 5 Slim.|Walmart.

En términos de rendimiento, la máquina ofrece soporte para resolución 4K nativa y tecnología HDR, lo que se traduce en imágenes más nítidas y colores más vivos en televisores compatibles. El almacenamiento SSD de 1 TB permite tiempos de carga casi instantáneos, algo útil si sueles tener varios juegos instalados al mismo tiempo. Además, el sistema es retrocompatible, lo que significa que puedes ejecutar más de 4,000 títulos de PlayStation 4 sin problemas. El audio también recibe un upgrade con la tecnología Tempest 3D, que busca immergir al usuario en la acción mediante sonido espacial.

Sobre las condiciones de pago, Walmart suele habilitar opciones de hasta 6 o 12 meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes, lo que facilita dividir el gasto mensual si se cuenta con el crédito adecuado. Sin embargo, hay un detalle crucial que los interesados deben considerar: al tratarse de una edición limitada, el stock es finito.

Históricamente, este tipo de bundles con acabados especiales tienden a agotarse rápido una vez que se publica el descuento. La disponibilidad puede variar de una sucursal a otra o en la tienda en línea, por lo que el producto se está posicionando como un artículo de alta rotación. Quienes estén interesados en asegurar una unidad con este precio promocional y el diseño exclusivo dorado tendrán que estar atentos a los inventarios en tiempo real