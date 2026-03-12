El fin de las filas en Costco: su nuevo sistema de pago cobra en 8 segundos

Hacer una compra en Costco siempre significó empujar un carrito enorme y esperar en una fila interminable. Ese ritual podría estar llegando a su fin. La cadena está probando un sistema que reduce el tiempo de pago a tan solo 8 segundos, y la clave está en tu teléfono.

El programa fue presentado durante la llamada de resultados del segundo trimestre fiscal de la empresa. Los directivos describieron los primeros resultados como "extremadamente positivos".

Cómo hacer una compra en Costco con tu smartphone paso a paso

El sistema se llama Scan & Go y funciona a través de la app oficial de Costco, disponible gratis tanto en iOS como en Android. Activarlo es inmediato: solo necesitas tu membresía vigente y tener la aplicación instalada.

Así funciona en la práctica. Mientras caminas por los pasillos y metes productos al carrito, abres la app y escaneas el código de barras de cada artículo con la cámara de tu celular. El carrito físico y el carrito digital avanzan al mismo tiempo.

Cuando terminas, realizas el pago directamente desde la aplicación. El sistema genera un código QR que presentas al empleado en la salida. Él lo escanea y listo: toda la transacción toma apenas ocho segundos, según Gary Millerchip, CFO de Costco Wholesale.

No hay cinta transportadora. No hay PIN pad. No hay fila. Y los artículos pesados, como un paquete de detergente de 12 kilos, no necesitan salir del carrito en ningún momento.

Si quieres probarlo ahora mismo: descarga la app de Costco, inicia sesión con tu número de membresía y busca la opción "Scan & Go" en el menú principal. Si tu tienda ya participa en el piloto, la función aparecerá activa.

El nuevo sistema de pago de Costco ya está en 27 tiendas

El piloto arrancó en mayo de 2025 en 27 tiendas seleccionadas. Los números convencieron a la cúpula directiva de continuar la expansión, aunque todavía no hay fecha oficial para el despliegue nacional.

Más allá de la velocidad, esta tecnología convierte la app de Costco en el centro de toda la experiencia de compra. Hasta ahora solo servía para guardar la tarjeta digital y consultar recibos. Con Scan & Go, el celular se convierte en el punto de venta.

Su principal competidor, Sam's Club, lleva años con un sistema similar y con alta adopción entre sus socios. Costco llega más tarde a esta tendencia, pero con más de 800 almacenes en el mundo y una base de miembros enormemente fiel, su implementación podría ser la más masiva hasta la fecha.

Costco también está probando un sistema paralelo de pre-escaneo asistido por empleados para carritos pequeños. En las tiendas de Arizona que participaron en esa prueba, los tiempos de espera bajaron un 20%.

Más de la mitad de los socios activos ya tiene la app descargada. Si estás entre quienes aún no lo han hecho, este es el mejor momento: la función Scan & Go es exactamente el tipo de herramienta que marca la diferencia en una visita larga al almacén. Quienes compran con frecuencia artículos voluminosos serán los más beneficiados, porque el ahorro de tiempo se multiplica en cada visita.