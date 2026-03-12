Rematan pantalla Samsung de 43’’ con YouTube, Prime Video y demás plataformas instaladas

Si estás pensando en cambiar tu pantalla de televisión por una smart TV de primera generación te tenemos muy buenas noticias, pues la tienda web de Amazon Prime colocó una oferta del 13% en el precio final de la Samsung Crystal UHD de 43 pulgadas en marzo de este 2026.

Fue a través de su plataforma web oficial, que Amazon señaló esta pantalla destaca por ser la más vendida en el mercado nacional, pues hasta el momento más de 50 usuarios han aprovechado las ofertas y descuentos en el producto antes señalado.

Precio final de la pantalla Samsung de 43 pulgadas con descuento en Amazon

El precio original de la pantalla Samsung Crystal UHD de 43 pulgadas es de 5 mil 599 pesos en Amazon Prime, sin embargo, con el descuento ya señalado el costo final de la smart TV quedó en tan solo 4 mil 899 pesos para el comprador.

Más allá del descuento, esta televisión se puede adquirir a meses sin intereses con pagos de 326.60 pesos al mes, los cuales se podrán pagar con las tarjetas participantes anunciadas dentro de la tienda en línea.

¿Qué incluye la pantalla de 43 pulgadas de Samsung?

De acuerdo con las características anunciadas por Amazon Prime, esta pantalla Samsung está equipada con los accesos rápidos a plataformas de streaming como YouTube, Prime Video, Netflix y demás apps similares.

Por otro lado, se destacó que la pantalla cuenta con conectividad vía Wi-Fi y Bluethoot, esto sin contar que tiene compatibilidad con bocinas, barras de sonido y otros productos electrónicos compatibles con el Sistema Smart Tizen.

¿Cómo comprar la TV Samsung con oferta en Amazon Prime?

Si quieres aprovechar el descuento del 13 por ciento en esta pantalla Samsung, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de Amazon Prime, en el cual podrás agregar al carrito de compra el producto ya descrito.

Es importante mencionar que esta televisión puede llegar hasta la puerta de tu casa en un lapso no mayor a los tres días hábiles, esto dependiendo de la zona en la que vivan cada uno de los interesados.

