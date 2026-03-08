Para la temporada de calor 2026: Amazon remata ventilador de pared Mytek de tres velocidades

Ante el incremento de las temperaturas propio de la temporada 2026, las soluciones de ventilación se han vuelto una prioridad en los hogares mexicanos. Amazon ha tomado la delantera al anunciar un remate en el ventilador de pared Mytek 3196, un modelo reconocido por su durabilidad y potencia.

Ventilador de pared Mytek precio

El equipo, fabricado por la marca mexicana Mytek, se encuentra actualmente con un precio de $994.66 pesos, lo que representa un descuento de $244.34 pesos sobre su precio habitual dentro de la plataforma. Además, los usuarios pueden adquirirlo mediante un esquema de hasta 12 meses de $100.95 pesos cada uno.

Ideal para hogares, oficinas o comercios que buscan refrescar espacios amplios sin complicaciones, este ventilador destaca por su robustez metálica y cobertura total gracias a su oscilación completa.

Ventilador de pared Mytek características

Interruptor giratorio de 3 velocidades

Oscilación de 360° para mejor distribución del aire

Aspas y parrilla metálicas de gran durabilidad

Control de cadena para mayor practicidad

Base metálica para montaje seguro en pared

¿Cuándo inicia la temporada de calor 2026?

La temporada de calor 2026 en México iniciará formalmente alrededor del 20 o 21 de marzo, coincidiendo con el equinoccio de primavera. Aunque el aumento de temperaturas se sentirá de forma gradual desde finales de febrero, se espera que el calor extremo se consolide entre abril y mayo. Anticipa tus compras antes de que se disparen los precios, puedes conseguir el ventilador aquí.

