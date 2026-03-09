Amazon quiere comenzar a entregar paquetes en Chicago mediante drones

Amazon está a punto de cambiar la forma en que miles de familias en el área de Chicago reciben sus compras en línea. La compañía anunció que lanzará su servicio Prime Air, de entrega de paquetes mediante drones, en los suburbios del sur de la ciudad, específicamente desde sus centros de distribución en Markham y Matteson, con una fecha estimada para este verano de 2026.

La noticia tomó forma pública cuando Amazon organizó una sesión informativa para la comunidad en el Centro de Convenciones de Tinley Park, donde presentó en persona uno de sus drones de entrega. Residentes de la zona tuvieron la oportunidad de ver el aparato de cerca, hacer preguntas y conocer cómo funcionará el servicio en sus propios vecindarios. La reacción fue mixta: curiosidad, entusiasmo y también algunas dudas razonables sobre seguridad y privacidad.

Amazon drones en Chicago: así funcionará el servicio de entrega de paquetes

El sistema opera de manera completamente autónoma. Cada dron pesa aproximadamente 83 libras y puede transportar paquetes de hasta 5 libras de peso. Al momento de hacer una compra en Amazon, el usuario podrá seleccionar la opción de entrega por dron directamente en el proceso de pago. Una vez elegida, el sistema mostrará una imagen satelital de la propiedad del cliente para que este indique el punto exacto donde desea recibir su paquete, algo especialmente útil para quienes prefieren el patio trasero por razones de privacidad o seguridad.

El dron no aterriza. Se aproxima al punto designado, desciende a baja altura y suelta el paquete sin tocar el suelo. Todo el proceso tiene un tiempo de entrega estimado de dos horas desde que se realiza el pedido, y los vuelos están limitados a horas de luz del día. Además, cada vuelo es supervisado en tiempo real por el equipo de Amazon Prime Air, aunque la operación en sí es autónoma.

El radio de cobertura del servicio será de hasta 8 millas alrededor de cada centro de distribución, lo que significa que los residentes de las áreas cercanas a Markham y Matteson podrán acceder a él. En cada almacén habrá 12 drones disponibles para operar simultáneamente. Los miembros de Amazon Prime que elijan esta opción pagarán un cargo adicional de $4.99 dólares por entrega.

Seguridad y privacidad: las preguntas que los vecinos de Chicago le hicieron a Amazon sobre los drones

Una de las mayores preocupaciones entre los residentes fue la privacidad. Los drones están equipados con cámaras, pero Amazon aclaró que estas solo se activan durante la fase de entrega y únicamente sirven para detectar obstáculos como árboles, cables o decoraciones temporales en el jardín. "El video no va a ningún lado", explicó Josh Brundage, representante de Amazon Air, durante la sesión en Tinley Park. Según la empresa, cuando el dron está en vuelo, solo se transmite información de telemetría como altitud, velocidad y ubicación.

La seguridad física también generó debate. En meses recientes se han reportado al menos tres accidentes con drones de Amazon en estados como Arizona y Texas. Sin embargo, el alcalde de Markham, Roger Agpawa, expresó su confianza en el plan presentado por la compañía, señalando que Amazon ha trabajado para garantizar que el dispositivo no represente un riesgo para personas, mascotas ni propiedades. Los drones también están diseñados para operar en condiciones climáticas adversas leves ya que pueden volar bajo lluvia ligera y viento moderado, lo cual es relevante para el clima del área de Chicago.

El servicio de entrega con drones de Amazon ya opera en ciudades como Detroit, Kansas City y San Antonio, lo que significa que la tecnología no llega a Chicago sin experiencia previa. Si vives en los suburbios del sur de Chicago y eres miembro de Amazon Prime, vale la pena estar atento al lanzamiento oficial este verano: para quienes reciben pedidos pequeños y frecuentes, la comodidad de recibir un paquete en dos horas sin salir de casa podría justificar perfectamente ese cargo adicional de menos de cinco dólares por envío.