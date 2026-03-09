Esta es la fecha límite para usar la cuponera de Costco con descuentos de hasta 9 mil pesos en algunos artículos

Para los socios mexicanos, la cuponera de Costco ya tiene fecha límite y ofrece descuentos de hasta 9 mil pesos en algunos artículos, una combinación que despierta gran interés colectivo hoy. La edición 2026 concentra promociones en tecnología, hogar y despensa antes de Semana Santa.

¿Cuál es la fecha límite para usar la cuponera de Costco?

Costco fijó el domingo 29 de marzo como la fecha límite para aprovechar su cuponera Descuentos Exclusivos para Socios 2026. El periodo coincide con semanas de consumo alto en México, una etapa en la que muchos miembros priorizan compras para casa.

La vigencia de esta edición resulta clave para quienes planean adquisiciones antes de Semana Santa, sobre todo en categorías como tecnología, hogar y despensa. Después de esa fecha, las promociones incluidas en el folleto dejan de aplicar para muchos socios.

Cada año, esta cuponera se vuelve una referencia para socios que buscan rebajas importantes sin esperar otro cambio de temporada. Por ese motivo, revisar con anticipación el catálogo permite comparar opciones, definir prioridades y elegir compras con mayor conveniencia real.

Costco |Getty Images

Artículos con descuentos de hasta 9 mil pesos en la cuponera de Costco

Entre las categorías con mayor ahorro potencial destaca la tecnología, donde productos como smartphones de gama alta y laptops concentran los descuentos más elevados de toda la edición, con rebajas que superan los 8 mil pesos en algunos modelos específicos.

Samsung Crystal Smart TV UHD 4K: 3 mil 500 pesos de descuento

Asus Vivobook 16 de 512 GB SSD: 4 mil pesos de descuento

Samsung Galaxy S25 Ultra de 256 GB: 8 mil 800 pesos de descuento

Persil detergente líquido para ropa de 10 litros: 25% de descuento

Clorox toallas desinfectantes, paquete de 5 botes: 25% de descuento

Dyson purificador 3 en 1 con filtro extra: 2 mil 500 pesos de descuento

Regio toalla de uso rudo, paquete de 8 rollos: 20% de descuento

Moorefield gabinete de medicinas con espejo LED modelo Luna: 2 mil 500 pesos de descuento

UniFitness caminadora Curva: 4 mil pesos de descuento

Hunter ventilador de techo Avia: mil pesos de descuento

La selección también incluye opciones para el hogar y la limpieza, con promociones en pantallas, ventiladores, purificadores y productos básicos. Ese abanico permite que cada socio ubique ofertas útiles según presupuesto, necesidades diarias o planes de renovación para casa propios.