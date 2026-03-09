Con $5000 de ahorro, Walmart vende el nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra desbloqueado

Walmart ya abrió las ventas para el Samsung Galaxy S26 Ultra y la oferta llama la atención por el descuento directo en el precio final. La tienda minorista colocó el equipo con una reducción de $5,000 pesos respecto al costo original, además de confirmar que el teléfono viene desbloqueado, listo para usarse con cualquier compañía telefónica que operé en el país.

Precio y características del Samsung Galaxy S26 Ultra en Walmart

Si revisas la etiqueta, el precio de lista marca $37,999.00 MXN, pero actualmente el costo del S26 Ultra se ajusta a $32,999.00 MXN. Más allá del descuento en efectivo, hay un detalle que suele pasar desapercibido: estás pagando lo que cuesta la versión de 256GB, pero te llevas el modelo de 512GB. Para muchos usuarios, esto significa el doble de espacio para fotos y aplicaciones sin soltar lana extra.

El Galaxy S26 Ultra llega como la opción tope de gama de la marca coreana. Aunque hay mucha tecnología debajo del capó, lo que realmente nota el usuario diario son mejoras en la pantalla, la cámara y la duración de la batería. Esto es lo que ofrece el equipo en términos prácticos:



Pantalla de 6.9 pulgadas: Incluye una función de privacidad que oscurece la imagen si alguien la ve de lado.

Incluye una función de privacidad que oscurece la imagen si alguien la ve de lado. Cámaras: Sensor principal de 200 MP y un zoom óptico de 5x que permite acercar imágenes sin perder calidad.

Sensor principal de 200 MP y un zoom óptico de 5x que permite acercar imágenes sin perder calidad. Batería: Carga rápida que llena el 75% en media hora con un adaptador compatible.

Carga rápida que llena el 75% en media hora con un adaptador compatible. Construcción: Marco de titanio que lo hace más ligero que los modelos anteriores, pesando 214g.

Marco de titanio que lo hace más ligero que los modelos anteriores, pesando 214g. Extra: Viene con el lápiz S-Pen integrado y resistencia al agua IP68.

Oferta en Walmart del Samsung Galaxy S26 Ultra.|Walmart

Forma de pago, envío y garantía

Para quienes prefieren no hacer el pago de contado, Walmart habilitó varias opciones con tarjetas de crédito. Se pueden aprovechar hasta 18 meses sin intereses con bancos como BBVA, Citibanamex y Santander. Dependiendo de la promoción que tenga tu banco en ese momento, incluso podrías recibir cashback o bonificaciones en el estado de cuenta. También aceptan débito, efectivo en caja y PayPal.

El envío a domicilio no tiene costo en la mayoría de las zonas de la República. Eso sí, hay que tener paciencia con la espera. Al ser una preventa, las entregas están agendadas para salir a partir del 13 de marzo de 2026. El equipo está respaldado por la garantía de Samsung México y se puede devolver bajo las políticas estándar de Walmart, que generalmente dan un plazo de 30 días para electrónicos, siempre y cuando estén en sus condiciones originales.

La disponibilidad está limitada a este periodo de reserva. Quienes estén pensando en dar el salto a la nueva generación de Samsung, esta oportunidad en Walmart representa el precio más competitivo hasta el momento para el modelo de mayor almacenamiento.