Samsung Galaxy Watch 8, con 30% de descuento: Costco remata el reloj inteligente hasta el 16 de marzo

¿Quieres estrenar smartwatch sin gastar una fortuna? Costco puso en oferta el Samsung Galaxy Watch 8 (40 mm, color Grafito) y el precio está de lo más atractivo: de $5,999 bajó a $4,199 pesos, un 30% menos. Eso sí, la promoción corre solo hasta el 16 de marzo y, como siempre en estos casos, sujeta a existencias.

Principales funciones del Samsung Galaxy Watch 8

Este reloj no es cualquier cosa. Samsung metió mano en lo más importante: el procesador. El Galaxy Watch 8 estrena un chip de 3 nanómetros, algo inédito en la línea. Traducido a lenguaje cotidiano: todo se siente más ágil. Las apps no se traban, la batería no se va tan rápido y el reloj responde al toque sin esos segundos de espera que a veces ponen de nervios.

La pantalla Super AMOLED brilla hasta con 3,000 nits. ¿Para qué sirve tanto brillo? Para que, aunque estés caminando bajo el solazo del mediodía en la CDMX o en la playa, puedas ver tus mensajes, el mapa o tu ritmo de carrera sin tener que tapar la pantalla con la mano. El diseño "Cushion" —así le llama Samsung a su forma almohadillada— se acomoda mejor a la muñeca gracias al Dynamic Lug System, que básicamente hace que el reloj se sienta estable sin apretar.

Lo que muchos van a agradecer es la llegada de Galaxy AI. No es solo marketing: el reloj analiza cómo dormiste, cuánto te moviste y tu frecuencia cardíaca para darte un "Nivel de Energía" apenas despiertas. ¿Te marca bajo? Quizás conviene un entrenamiento ligero. ¿Alto? Aprovecha para echarle ganas. Es como tener un pequeño asesor personal en la muñeca, sin dramas ni complicaciones.

Oferta en Costco del Samsung Galaxy Watch 8.|Costco

En cuanto al monitoreo de salud, el sensor BioActive hace varias tareas de una sola vez:



Checa tu ritmo cardíaco y permite hacer electrocardiogramas (ECG) sin salir de casa.

y permite hacer electrocardiogramas (ECG) sin salir de casa. Te dice tu composición corporal : porcentaje de músculo, grasa, agua… todo con solo apoyar los dedos en el reloj.

: porcentaje de músculo, grasa, agua… todo con solo apoyar los dedos en el reloj. Analiza tu sueño y hasta detecta si roncaste durante la noche.

y hasta detecta si roncaste durante la noche. Te avisa si detecta latidos irregulares, para que estés al pendiente.

Por si te preocupa que se maltrate, cuenta con certificación IP68, resistencia al agua 5ATM (hasta 50 metros) y cumple con el estándar militar MIL-STD-810H. O sea, aguanta desde un chaparrón inesperado hasta el trato rudo del día a día.

Forma de pago y envío en Costco

Sobre la compra en Costco, el precio de $4,199 aplica pagando en línea con Visa, MasterCard o American Express. Si eres socio y usas la tarjeta Costco Citibanamex, puedes juntar el reembolso anual del 2%. El envío a domicilio ya viene incluido y, dependiendo de tu código postal, llega en 2 a 5 días hábiles. Ojo: la oferta solo aplica para envíos dentro de México y los precios en tienda física pueden cambiar.

El Samsung Galaxy Watch 8 en 40 mm y color Grafito ya está disponible en la página de Costco. Si te interesa, échale un ojo antes del 16 de marzo para confirmar que siga en stock y no te quedes sin el descuento.