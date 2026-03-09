Una tiktoker compara Costco en Canadá y México y descubre diferencias que pocos imaginaban

La usuaria de TikTok @itsallabout.caro, una mexicana que actualmente reside en Canadá, compartió un video en el que compara su experiencia comprando en tiendas de Costco en ambos países. Durante su recorrido por un supermercado canadiense, la creadora fue señalando varios detalles que le llamaron la atención y que no había visto en los locales de México.

La primera diferencia entre Costco Canadá y México aparece desde la entrada

Según explicó la tiktoker, uno de los primeros contrastes se nota apenas al ingresar al supermercado. En muchos Costco de México suele haber un empleado revisando la tarjeta de membresía, mientras que en Canadá el sistema funciona de forma distinta.

En el local que visitó, los clientes deben escanear su tarjeta de socio en un lector automático para poder ingresar.

Durante el recorrido también comentó que, aunque el diseño general del supermercado es similar, la distribución de los pasillos puede variar dependiendo de la tienda.

Cuál es la diferencia entre los productos de Costco en Canadá y México

Mientras caminaba por los pasillos, la creadora mostró algunas de las secciones típicas de la cadena, como el área de ropa, muebles, artículos para el hogar y plantas.

En cuanto a los alimentos, aseguró que algunos precios, como los de la carne o el pescado, le parecieron bastante similares a los que había visto en ciudades mexicanas como Tijuana.

Sin embargo, una de las diferencias más notorias fue la variedad de productos disponibles en ciertas categorías.

Entre lo que más le llamó la atención encontró:



Gran cantidad de productos asiáticos, especialmente ramen y noodles

Varias marcas distintas para un mismo tipo de alimento

Menor presencia de marcas latinoamericanas

La tiktoker señaló que esto probablemente se debe a la importante comunidad asiática que vive en Canadá.

Un detalle curioso con los alimentos

Otro aspecto que sorprendió a la creadora fue un detalle que suele generar choque cultural entre quienes llegan a Canadá: los huevos se venden refrigerados.

Según explicó, en México este producto normalmente se encuentra fuera de las heladeras en los supermercados, algo que contrasta con lo que ocurre en Canadá y Estados Unidos.

Además, Caro también descubrió otra diferencia importante al comparar su experiencia en ambos países: la membresía de Costco en Canadá es más cara que en México.

