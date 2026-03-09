Con casi 20% de descuento en Walmart: El Samsung Galaxy Z Flip 7 se consigue por menos de $25,000

Walmart ajustó el precio del Samsung Galaxy Z Flip 7 y lo puso en oferta. El modelo de 512 GB, que originalmente costaba $25,499, ahora tiene un precio de $21,299. Con este cambio, el smartphone queda por debajo de la barrera de los 25 mil pesos. La reducción representa un descuento cercano al 20% sobre el costo de lista.

Principales funciones del Samsung Galaxy Z Flip 7

Este teléfono mantiene el formato plegable que se cierra a la mitad. Al doblarlo, ocupa menos espacio en bolsillos o bolsos de mano. La pantalla externa, llamada FlexWindow, creció a 4.1 pulgadas. Desde ahí es posible revisar notificaciones o responder mensajes sin necesidad de abrir el equipo. Al desplegarlo, la pantalla principal alcanza las 6.9 pulgadas con tecnología Dynamic AMOLED 2X. El brillo pico llega a 2,600 nits, lo que ayuda a ver la imagen bajo luz directa del sol.

El sistema incluye herramientas de Galaxy AI. Funciones como el traductor en vivo muestran conversaciones directamente en la pantalla externa. También está la búsqueda circular, que permite encontrar información dibujando un círculo sobre cualquier elemento visible en la pantalla. La bisagra mejorada reduce el pliegue central y el grosor desplegado es de 6.5 mm.

Para quienes revisan las especificaciones técnicas, estos son los componentes principales del hardware:



Procesador Exynos 2500 de 3nm optimizado para IA con 12 GB de RAM.

Almacenamiento interno de 512 GB fijos, sin opción para tarjetas de memoria externas.

Sistema de cámaras traseras con sensor principal de 50 MP y ultra gran angular de 12 MP.

Batería de 4,300 mAh que soporta carga rápida de 25W y carga inalámbrica de 15W.

Certificación IP48 contra polvo y agua, protegido con cristal Gorilla Glass Victus 2.

Samsung Galaxy Z Flip, en Walmart.|Walmart

Cómo pagarlo y forma de envío

Sobre la compra en la tienda, hay varias modalidades para pagar el equipo. Las tarjetas de crédito permiten dividir el costo en 12 o 15 Meses Sin Intereses. Bancos participantes incluyen BBVA, Citibanamex, HSBC, Santander y American Express. Si no se usa crédito, se acepta débito, efectivo en cajas, transferencias o pago en tiendas OXXO. Quienes utilicen la billetera digital Walmart Cash o Cashi pueden acceder a bonificaciones adicionales.

El envío no tiene costo para este producto a todo el país. Los tiempos de entrega estándar van de 2 a 5 días hábiles en zonas urbanas. Existe la opción de recoger el equipo en tienda el mismo día, siempre que haya existencias locales disponibles. El producto se manda con empaque protegido y número de guía para rastreo en tiempo real. La promoción está activa en la plataforma en línea de Walmart México mientras dure el inventario disponible.