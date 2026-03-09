Con $5,000 pesos de descuento: Costco remata TV Sony Bravia 2 y la oferta vence este día de marzo

Si estás pensando en cambiar de televisión o mejorar tu centro de entretenimiento en casa, la popular cuponera de Costco lanzó una oferta irresistible que es imposible ignorar.

La cadena de tiendas tiene disponible un descuento de $5,000 pesos en una televisión Sony Bravia 2 de 75 pulgadas, una promoción que forma parte de las ofertas incluidas en sus ofertas del mes.

La promoción aplica tanto en tiendas físicas como en la tienda en línea de Costco, aunque como ocurre con este tipo de campañas, el descuento estará disponible únicamente por tiempo limitado o hasta agotar existencias.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Televisión Sony Bravia 2 de 75 pulgadas con descuento en Costco

La promoción corresponde a una televisión Sony Bravia 2 con pantalla de 75 pulgadas, la cual cuenta con un precio regular de $20,999 pesos.

Entre algunas de las características que incluye este modelo se encuentran:

Resolución UHD 4K , que ofrece imágenes más definidas y con mayor nivel de detalle

, que ofrece imágenes más definidas y con mayor nivel de detalle Sistema Google TV , que permite acceder a aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube o Disney+

, que permite acceder a aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube o Disney+ Compatibilidad con asistentes de voz , para controlar el televisor mediante comandos

, para controlar el televisor mediante comandos Pantalla de gran formato de 75 pulgadas, ideal para salas amplias o para crear una experiencia tipo cine en casa

Esta televisión tiene un precio original de $20,999 pesos. |Imagen Ilustrativa

Este tipo de televisores también suele incluir conectividad Wi-Fi, puertos HDMI y funciones inteligentes que permiten sincronizar dispositivos móviles o consolas de videojuegos. Gracias al descuento de $5,000 pesos, el precio del equipo se reduce hasta los $15,999 pesos.

La cuponera de marzo de Costco y sus descuentos

Cada mes, Costco publica una cuponera de ofertas, un catálogo de promociones que incluye descuentos en diferentes categorías de productos. Estas campañas suelen abarcar artículos de tecnología, electrodomésticos, alimentos, productos para el hogar y artículos de temporada.

La cuponera de marzo se ha vuelto especialmente popular entre los socios de la cadena porque suele incluir rebajas importantes en productos electrónicos, televisores, computadoras y dispositivos inteligentes.

Además de equipos tecnológicos, estas promociones también pueden incluir descuentos en:

Electrodomésticos para el hogar

Productos de limpieza y cuidado personal

Alimentos y bebidas

Artículos para cocina y despensa

Productos para mascotas

En muchos casos, los descuentos se aplican directamente en caja o aparecen señalados en los precios dentro de la tienda o en el sitio web.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.