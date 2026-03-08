Liverpool remata Motorola G71 5G de 128GB con carga rápida, NFC y 3 cámaras

La tienda departamental Liverpool ajustó recientemente los precios de su catálogo de telefonía, colocando el Moto G71 5G en un rango competitivo para el mercado mexicano. Este equipo de Motorola, diseñado para operar principalmente con la red de AT&T, presenta una reducción significativa respecto a su costo original, buscando atraer a usuarios que priorizan la conectividad de nueva generación y la calidad visual en sus dispositivos cotidianos.

Precio y características del Moto G71

El precio de lista del smartphone era de $4,599.00 MXN, pero la promoción actual lo sitúa en $2,989.35 MXN. A este monto se puede aplicar un descuento adicional cercano al 5% si la compra se realiza con la tarjeta de crédito de la tienda durante la primera adquisición. Cabe mencionar que este modelo cuenta con certificación IP52, lo que ofrece protección contra salpicaduras de agua y polvo, un detalle útil para el uso diario en ciudades como Ciudad de México o Guadalajara.

Para quienes buscan entender qué ofrece el equipo más allá del precio, las especificaciones técnicas definen su desempeño en tareas multimedia y navegación. A diferencia de otros teléfonos en este segmento que utilizan paneles LCD, este modelo incorpora tecnología AMOLED.



Pantalla: 6.4 pulgadas con resolución Full HD+ y colores negros puros.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 695 5G de ocho núcleos.

Memoria: 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

Cámaras: Sistema triple trasero (50 MP principal + 8 MP gran angular + 2 MP macro) y 16 MP frontal.

Batería: 5,000 mAh con carga rápida TurboPower de 30W (cargador de 33W incluido).

Conectividad: 5G, NFC para pagos contactless, Wi-Fi de doble banda y jack para audífonos.

Moto G71 5G, en Liverpool.|Liverpool

Formas de pago y envío

La flexibilidad de pago es uno de los puntos fuertes de la compra en esta plataforma. Liverpool permite diferir el costo hasta en 13 meses sin intereses utilizando sus tarjetas propias. Para clientes con tarjetas bancarias externas como Visa, Mastercard o American Express, las opciones suelen variar entre 6 y 9 meses sin intereses. También se aceptan pagos en efectivo, transferencias bancarias y monedero electrónico.

En cuanto a la entrega, el envío a domicilio es gratuito a todo el país, con tiempos estimados de 2 a 5 días hábiles. Existe la opción Click & Collect, que permite recoger el equipo en tiendas Liverpool o centros de entrega asociados en aproximadamente 2 horas, siempre que haya inventario disponible en la sucursal seleccionada. El dispositivo incluye una garantía de un año directamente con el fabricante.

Es relevante señalar que, al ser una versión vinculada a AT&T, la funcionalidad completa de la red 5G depende de la cobertura y el plan contratado con dicha operadora. El desbloqueo del equipo se realiza mediante lector de huellas trasero integrado en el logo de Motorola o reconocimiento facial.