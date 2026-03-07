Con 25% de descuento: Liverpool liquida el Samsung Galaxy A36 con Android 15 y cámara de 50 MP

Si te encuentras en búsqueda de un nuevo celular y quieres ahorrar en el proceso, Liverpool lanzó una oferta que podría llamar tu atención. La tienda departamental aplica un 25% de descuento al Samsung Galaxy A36, un equipo de gama media que destaca por su pantalla grande, sistema operativo actualizado y cámara principal de alta resolución.

Con esta promoción, el dispositivo reduce su precio de $7,499 pesos a $5,999 pesos, además de ofrecer la posibilidad de pagarlo a 13 meses sin intereses con mensualidades aproximadas de 461.46 pesos, dependiendo del método de pago elegido.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Así es el Samsung Galaxy A36

El Samsung Galaxy A36 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución Full HD+, lo que permite disfrutar contenidos con colores intensos y buen nivel de detalle, ya sea para ver videos, navegar en redes sociales o jugar.

En su interior incorpora un procesador Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, acompañado por 6 GB de memoria RAM, una combinación pensada para ejecutar aplicaciones y realizar tareas cotidianas con fluidez.

Otro aspecto destacado del dispositivo es que llega con Android 15, una de las versiones más recientes del sistema operativo de Google, además de incluir el asistente virtual Bixby desarrollado por Samsung.

Este equipo incluye al asistente virtual Bixby desarrollado por Samsung.|Imagen Ilustrativa

Cámara de 50 megapíxeles y funciones destacadas

En el apartado fotográfico, el equipo integra una cámara trasera principal de 50 megapíxeles, acompañada por un sensor adicional de 8 megapíxeles. Para selfies y videollamadas incorpora una cámara frontal de 12 megapíxeles.

Entre otras características del Galaxy A36 se encuentran:

Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth y NFC

Wi-Fi, Bluetooth y NFC Resistencia al agua

Sistema de desbloqueo mediante huella digital, reconocimiento facial o código

mediante huella digital, reconocimiento facial o código Tecnología de carga rápida

Altavoces duales para mejorar la experiencia de audio

para mejorar la experiencia de audio Equipo desbloqueado, compatible con distintas compañías telefónicas

Además, el dispositivo incluye un año de garantía del fabricante, lo que brinda respaldo en caso de fallas o problemas técnicos.

Qué opinan los usuarios del Samsung Galaxy A36

Algunas opiniones de compradores destacan que se trata de un dispositivo equilibrado dentro de la gama media. Usuarios mencionan que el equipo ofrece un diseño atractivo, buen rendimiento para el uso diario y una configuración sencilla, lo que lo convierte en una opción práctica para quienes buscan un celular funcional sin gastar demasiado.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.