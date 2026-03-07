Walmart remata Xiaomi Poco C85; cuenta con una gran cámara y buen rendimiento

Si estas pensando en comprarte un nuevo teléfono celular bueno pero sin gastar mucho dinero, en Walmart hay una gran promoción del smartphone Xiaomi Poco C85 en color morado que destaca por tener un gran rendimiento y pila de larga duración.

Walmart remata Xiaomi Poco C85

En el sitio web de Walmart, el celular Xiaomi Poco Phone C85 Dual Sim 6gb Ram 128gb Rom Morado tiene un precio original de 3 mil 199 pesos, pero tiene descuento y solo pagarán 2 mil 59 pesos. Y si no quieres comprarlo de contado, puedes pagar hasta 18 mensualidades fijas de 200.18 pesos.

También tienes la opción de comprarlo en línea y recibirlo en la puerta de tu casa o recogerlo en la tienda que más te convenga.

¿Es bueno el celular Xiaomi Poco C85?

Según los usuarios el celular es muy bueno en relación calidad-precio y tienen muy buenas características como una pantalla de 6.9 pulgadas, memoria interna de 128 GB y memoria RAM de 6GB.

Cuenta con un procesador Helio G81-Ultra, Sistema Operativo HyperOS 2 y pantalla Dot Drop de 6,9" con Resolucion 1600 x 720. La batería es de 6000mAh (típico) y carga rápida de 33W. La cámara principal es de 50 MP con un lente 5P, f/1.8, cámara frontal 8MP f/2.0. El desbloqueo es con sensor de huellas dactilares lateral y con facial.

Este modelo de Xiaomi esta diseñado para quienes buscan rendimiento fluido, gran autonomía y una pantalla de muy bien tamaño para que los usuarios disfruten de juegos, videos y redes sociales. Además su procesador garantiza un desempeño estable y eficiente para multitarea, apps exigentes y entretenimiento sin interrupciones.

Grandes novedades tecnológicas llegarán en el 2026

