Mark Zuckerberg paga US$170 millones por su nueva fortaleza en Miami

Una operación inmobiliaria en Estados Unidos sacude el mercado de lujo en Florida: Mark Zuckerberg paga US$170 millones por una fortaleza en Miami ubicada en la exclusiva isla Indian Creek, zona conocida como refugio de multimillonarios y figuras influyentes de Estados Unidos.

La compra la realizó junto a su esposa, Priscilla Chan, al cirujano plástico Aaron Rollins y su pareja Marine. Con este movimiento, Zuckerberg consolida su presencia en una de las zonas residenciales más exclusivas y blindadas del país, lejos de California.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Zuckerberg rompe el récord inmobiliario de Miami con una mansión de US$170 millones

La operación en 7 Indian Creek Island Road se convirtió en la venta residencial más cara en la historia del condado de Miami-Dade, al superar el registro anterior de US$120 millones, correspondiente a una mansión en Star Island del promotor Vlad Doronin, vendida en 2025.

El agente inmobiliario Danny Hertzberg, del grupo Jills-Zeder, fue uno de los representantes de los vendedores en esta transacción histórica. Sus declaraciones confirmaron el cierre del acuerdo el lunes pasado, aunque declinó revelar la identidad del comprador ante los medios de comunicación.

Hertzberg señaló que, con base en otras propiedades y ofertas activas en el mercado, es probable que en los próximos meses se registren ventas superiores a los US$100 millones en la zona. La operación de Zuckerberg, con un patrimonio de US$231,000 millones, según Bloomberg, marca un punto de inflexión en el sector.

El nuevo vecindario de Zuckerberg: multimillonarios de Silicon Valley y figuras de alto perfil

Zuckerberg se incorpora a una lista de magnates tecnológicos que abandonan California tras la propuesta de un impuesto para multimillonarios en ese estado. El cofundador de Alphabet, Larry Page, ya invirtió US$188 millones en tres propiedades de Miami, y Sergey Brin adquiere una casa de US$50 millones en Miami Beach.

Indian Creek Island es un municipio autónomo con carreteras, club de campo y campo de golf de acceso restringido al público general. Este nivel de privacidad y seguridad le otorgó el apodo de "búnker multimillonario", y explica por qué figuras de ese perfil eligen este enclave sobre otras zonas de Florida.

Entre los vecinos que Zuckerberg tendrá en la isla figuran Ivanka Trump, Jared Kushner, el inversor Carl Icahn y el exjugador de la NFL Tom Brady. No está claro si esta propiedad será su residencia permanente, ya que también posee inmuebles en Palo Alto, Lake Tahoe, Washington D.C. y Kauai.