Embajada de Estados Unidos busca administradores en México: paga más de $20,000 pesos al mes

La Embajada de Estados Unidos en México abrió una vacante para un puesto administrativo en la Ciudad de México con un salario superior a los 20,000 pesos mensuales. La convocatoria está dirigida a personas con experiencia en análisis de políticas públicas o apoyo administrativo.

El puesto corresponde al cargo de Asistente de Gestión Administrativa (Asistente comercial) y forma parte de la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos en México.

Cuánto paga la Embajada de Estados Unidos por este trabajo

De acuerdo con la convocatoria publicada por la Embajada de Estados Unidos en México, el salario ofrecido es de 247,973 pesos brutos al año, lo que equivale a poco más de 20,000 pesos mensuales.

El empleo es de tiempo completo y con carácter permanente, aunque está sujeto a la aprobación de un periodo de prueba.

Además del salario, el puesto incluye prestaciones como:

pagos salariales quincenales

aguinaldo y bono vacacional

días festivos estadounidenses y mexicanos

al menos 17 días de vacaciones al año

afiliación a IMSS, AFORE e Infonavit

seguro médico y de vida privado

acceso a gimnasio en las instalaciones

oportunidades de capacitación

Cuáles son las funciones del puesto

La persona seleccionada apoyará las actividades de la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos en México, que trabaja en temas de comercio entre ambos países.

Entre sus principales funciones se encuentran:

Apoyar la agenda del representante comercial

del representante comercial Organizar reuniones y contactos con autoridades, empresas y organizaciones

con autoridades, empresas y organizaciones Acompañar a funcionarios a reuniones y eventos

a reuniones y eventos Elaborar reportes sobre encuentros y temas comerciales

sobre encuentros y temas comerciales Dar seguimiento a noticias y temas económicos relevantes

y temas económicos relevantes Brindar apoyo administrativo general a la oficina

El puesto también puede requerir viajes ocasionales dentro del país para acompañar actividades relacionadas con la agenda comercial.

Qué requisitos pide la Embajada de Estados Unidos

La convocatoria solicita que los candidatos cuenten con al menos dos años de experiencia en puestos relacionados con análisis de políticas públicas, administración o apoyo administrativo.

Además, se requiere título universitario en alguna de las siguientes áreas:

Administración de empresas

Administración pública

Relaciones internacionales

Comercio

Contabilidad

Finanzas

Economía

Derecho

Otro requisito clave es contar con dominio de inglés y español, ya que el trabajo implica comunicación con autoridades, organizaciones y representantes de ambos países.

Hasta cuándo se puede aplicar a la vacante

El proceso de recepción de solicitudes estará abierto del 19 de febrero al 5 de marzo de 2026.

Las personas interesadas deben enviar su solicitud a través del sistema de reclutamiento de la embajada, donde se revisarán los requisitos de experiencia, educación y dominio de idiomas antes de avanzar en el proceso de selección.

La vacante está disponible para personas que cumplan con los requisitos establecidos y aprueben el proceso de evaluación, que incluye una revisión de antecedentes como parte del procedimiento de contratación.

