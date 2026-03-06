La joya de Apple en Liverpool: El iPhone Air de 6.5 pulgadas baja de precio hasta el 16 de marzo

Liverpool ajustó las cifras del nuevo iPhone Air y la promoción tiene fecha de caducidad. Quienes estén interesados en adquirir el equipo deben hacerlo en línea antes del 16 de marzo para acceder al descuento. El ahorro es considerable, especialmente en el modelo de entrada, donde el precio cae de los 27 mil pesos a poco más de 22 mil.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Las principales características del iPhone Air

Este dispositivo llega con la etiqueta de ser el más delgado en la historia de la marca. El chasis de titanio mide apenas 5.6 mm de grosor y se mantiene ligero con 165 gramos. A pesar de la reducción en tamaño, la pantalla conserva las 6.5 pulgadas Super Retina XDR. El panel OLED incluye tecnología ProMotion a 120 Hz y alcanza un brillo pico de 3,000 nits, lo que permite ver el contenido claramente incluso bajo luz solar directa.

Esto es lo que incluye el equipo en cuanto a especificaciones:



Procesamiento: Chip A19 Pro acompañado de 12 GB de RAM, configuración necesaria para ejecutar las funciones de Apple Intelligence sin depender de la nube.

Chip A19 Pro acompañado de 12 GB de RAM, configuración necesaria para ejecutar las funciones de Apple Intelligence sin depender de la nube. Cámaras: Sensor principal Fusion de 48 MP con teleobjetivo de 2x óptico; la frontal de 18 MP ajusta el encuadre automáticamente en videollamadas.

Sensor principal Fusion de 48 MP con teleobjetivo de 2x óptico; la frontal de 18 MP ajusta el encuadre automáticamente en videollamadas. Energía: Autonomía declarada de 27 horas para reproducción de video, con carga rápida vía USB-C y soporte para accesorios MagSafe o Qi2.

Autonomía declarada de 27 horas para reproducción de video, con carga rápida vía USB-C y soporte para accesorios MagSafe o Qi2. Conexión: Módem 5G Apple C1X, Wi-Fi 7 y funcionamiento mediante eSIM en ciertas regiones.

Precios, formas de pago y métodos de envío

Los precios finales dependen de la capacidad de almacenamiento elegida. La versión de 256 GB, que originalmente costaba $27,367.00, se ofrece en $22,498.41 MXN. El modelo de 512 GB pasa de $32,630 a $26,799.02 MXN, mientras que la opción de 1 TB baja de $37,893.00 a $31,799.81 MXN. Todas las cifras aplican comprando desde la página web de la tienda departamental.

Para facilitar la compra, Liverpool habilitó diferentes esquemas de pago. Con la Tarjeta Liverpool es posible dividir el monto hasta en 13 meses sin intereses o conseguir descuentos adicionales si se paga de contado. Las tarjetas de bancos externos (Visa, Mastercard, American Express) generalmente permiten hasta 9 meses sin intereses. También está disponible el Crédito Liverpool para quienes prefieren pagos fijos mediante presupuesto departamental.

Sobre la entrega, el envío a domicilio no tiene costo extra en todo el país, sujeto a la cobertura de la paquetería en la zona. Si hay existencias en la sucursal más cercana, existe la opción Click & Collect: se compra en línea y se recoge en tienda en un rango de 2 a 4 horas. El equipo incluye la garantía estándar de Apple por un año, con la posibilidad de contratar la "Protección Celular Liverpool" para cubrir daños accidentales o robo.

La disponibilidad puede variar según la región. Con el descuento activo solo hasta el 16 de marzo, la ventana para adquirir el iPhone Air a este precio se cierra en pocos días.