Guía de compra: Así puedes conseguir un Samsun Galaxy Watch 8 con un un súper descuento

Quienes buscan retomar el ejercicio o mejorar su rendimiento deportivo tienen una oportunidad atractiva con el smartwatch de Samsung que actualmente se vende con descuento en Liverpool México. La oferta es para el Galaxy Watch 8 donde el modelo Classic de 46 mm con GPS aparece con rebaja frente a su precio original.

El dispositivo combina diseño elegante con herramientas avanzadas para monitoreo físico, por lo que se ha convertido en uno de los relojes inteligentes más completos para quienes practican running o entrenan en el gimnasio.

¿Cómo aprovechar la promoción?

El Galaxy Watch 8 Classic tiene un precio promocional de 7,999 pesos, cuando su precio regular alcanza los 9,499 pesos. Esto representa un ahorro directo de 1,500 pesos para quienes desean adquirirlo durante la campaña actual.

La tienda también ofrece opciones de pago a meses sin intereses, como 6 mensualidades con tarjetas Liverpool o 3 con otros bancos. El envío a domicilio es gratuito y también existe la alternativa de recoger el producto en sucursal mediante el sistema Click & Collect.

Funciones que lo convierten en aliado para running y gym

El reloj integra un sistema Running Coach con Inteligencia Artificial, que analiza la condición física del usuario y crea planes de entrenamiento personalizados. Esta función permite recibir recomendaciones en tiempo real para mejorar el ritmo, la resistencia y la preparación para carreras de mayor distancia.

Además, incluye más de 100 modos de ejercicio, lo que permite registrar actividades como ciclismo, pesas, caminatas o natación. El sistema recopila datos de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre y métricas de esfuerzo que ayudan a entender mejor el progreso físico.

Características técnicas del smartwatch de Samsung

El Galaxy Watch 8 Classic cuenta con pantalla Super AMOLED siempre activa, lo que facilita la lectura incluso bajo luz solar directa. También integra almacenamiento interno de 64 GB para música, aplicaciones y registros de actividad.

Otra característica relevante es el GPS de doble frecuencia, que mejora la precisión al registrar rutas al correr en ciudad o en senderos. La batería se carga rápidamente mediante USB tipo C y el equipo mantiene resistencia al agua con certificación IP68.

¿Dónde comprar el Galaxy Watch 8 Classic en México?

Quienes quieran aprovechar la promoción pueden adquirir el reloj directamente en:

