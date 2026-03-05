Cambio de horario en México 2026: últimos días y estos estados deberán ajustar su reloj

Pese a que han pasado cerca de cuatro años desde la desaparición del cambio de horario en México, lo cierto es que existen algunos estados y municipios donde este ajuste nunca dejó de aplicarse. En estas regiones fronterizas el reloj sigue modificándose cada año para mantenerse sincronizado con el horario de Estados Unidos.

Por esta razón, el próximo 8 marzo todavía habrá lugares en el país donde las personas deberán adelantar su reloj. El ajuste corresponde al llamado horario estacional, que se mantiene vigente en municipios del norte por la fuerte relación comercial, laboral y económica con ciudades estadounidenses.

Estados y municipios donde sí se cambia el reloj

Aunque la mayoría del país ya no realiza este ajuste, el cambio de horario continúa en algunos municipios ubicados en la frontera norte.

Los lugares donde todavía se aplicará el cambio son los siguientes:



En estas zonas el ajuste se mantiene principalmente para facilitar el comercio, la industria y la coordinación de actividades con ciudades de Estados Unidos que continúan aplicando el horario de verano.

Estados como Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Estado de México y la mayoría del territorio nacional mantienen el mismo horario durante todo el año. |Imagen Ilustrativa

Cuándo será el cambio de horario en México en 2026

De acuerdo con la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, el cambio de horario en las zonas fronterizas se realizará el domingo 8 de marzo de 2026.

Ese día, a las 2:00 de la madrugada, los relojes deberán adelantarse una hora, por lo que pasarán directamente a marcar las 3:00 de la mañana. Para evitar confusiones, muchas personas optan por ajustar el reloj antes de dormir la noche del sábado.

Este horario se mantendrá durante varios meses y concluirá el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes deberán atrasarse una hora para regresar al horario estándar.

Por qué se eliminó el cambio de horario en el resto de México

El cambio de horario fue eliminado en la mayor parte del país en octubre de 2022, cuando entró en vigor la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por el Congreso.

La reforma se impulsó tras diversos análisis que indicaron que el horario de verano generaba beneficios limitados en ahorro de energía y podía afectar los ciclos de sueño y la salud de las personas.

Desde entonces, estados como Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Estado de México y la mayoría del territorio nacional mantienen el mismo horario durante todo el año, mientras que el cambio de horario continúa únicamente en algunos municipios de la frontera norte.

