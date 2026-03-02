¡Carga más rápido! Características, precio y cuándo comprar el iPhone 17e

Apple anunció este lunes el lanzamiento del iPhone 17e, su equipo conocido por tener un menor costo y tecnología cada vez más avanzada. Además esta nueva versión con MagSafe, lo que permite una carga inalámbrica de hasta 15 W, en comparación con los 7.5 W del iPhone 16e.

El iPhone 17e cuenta con las funciones del iPhone 17 a un precio más económico y con la resistencia a los rayones del Ceramic Shield 2 y un almacenamiento inicial de 256 GB.

¿Cuáles son las características del nuevo iPhone 17e?

El nuevo iPhone tiene chip A19 de última generación, cámara Fusion de 48 MP, carga inalámbrica rápida con MagSafe, USB‑C, además de un botón de Acción para activar el modo silencio, traducir e inteligencia visual5.

Los últimos modelos de iPhone cuentan con conexiones rápidas y seguras con Wi‑Fi, 5G10 y eSIM.11 Las funcionalidades de seguridad, como Detección de Choques y Mensajes vía satélite también funcionan en el iPhone 17e.

Además graba videos 4K a 60 fps en Dolby Vision con calidad cinematográfica y reducción automática de ruido del viento.

¿Cuáles son los precios del iPhone 17e?

Los colores del iPhone 17e estarán disponibles en blanco, negro y rosa; y se podrá adquirir el próximo 4 de marzo.

Los precios son los siguientes:

256 gigas desde 14,999

512 gigas desde 19,999



Cabe señalar que el iPhone 17 cuenta con cinco colores, lavanda, salvia, azul, blanco y negro; además los precios van desde los 19,999 por 256 gigas a los 24,999 por 512 gigas.

