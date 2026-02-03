Samsung Galaxy S26 hasta con 14 mil pesos de descuento; así puedes obtenerlo

El Samsung Galaxy S26 será presentado oficialmente en un evento Galaxy Unpacked el 25 de febrero de 2026, con disponibilidad general prevista para principios de marzo de 2026. Este es el nuevo smartphone insignia de la marca surcoreana, por lo que ya prepara incentivos para quienes buscan renovar su equipo.

La opción más atractiva para adquirir el Galaxy S26 es la Samsung Store (tienda oficial), donde los usuarios pueden acceder a beneficios directos de la marca, especialmente si cuentan con un dispositivo Galaxy reciente.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Samsung Galaxy S26 precio

¿Te preguntas cómo conseguir el nuevo celular sin gastar tanto? Uno de los principales atractivos es el programa Trade-In, mediante el cual Samsung permite entregar un smartphone usado como parte de pago. En esta edición de lanzamiento, los consumidores pueden obtener hasta $13,999 pesos de descuento al entregar un Galaxy S25 Ultra 12GB+1TB en buen estado , reduciendo de forma considerable el costo del nuevo dispositivo.

Este tipo de programas se ha convertido en una estrategia clave para la marca, ya que no solo incentiva la adopción temprana de nuevos modelos, sino que también promueve la renovación tecnológica y la reutilización de equipos.

La promoción está disponible directamente en la tienda oficial de Samsung en México y aplica bajo condiciones específicas de evaluación del dispositivo entregado. Para muchos usuarios, comprar directamente con la marca garantiza mayor seguridad, soporte y acceso a promociones exclusivas de lanzamiento.

Detalles de lanzamiento del Samsung Galaxy S26

Evento de presentación: Se espera que el anuncio oficial de la serie Samsung Galaxy S26 (incluyendo el Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra) tenga lugar durante un evento Galaxy Unpacked en San Francisco el 25 de febrero de 2026.

(incluyendo el Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra) tenga lugar durante un evento Galaxy Unpacked en San Francisco el 25 de febrero de 2026. Pedidos anticipados: Según filtraciones, Samsung comenzará a aceptar pedidos anticipados (preventa) del 26 de febrero al 4 de marzo de 2026.

Disponibilidad general: La fecha de lanzamiento y disponibilidad en tiendas para el público general está programada para el 11 de marzo de 2026. Esto sigue el patrón habitual de lanzamientos de Samsung, con la llegada a las tiendas en la primera quincena de marzo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.