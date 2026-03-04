Nueva fecha del Adoptatón para que lleves a casa a un perrito peregrino

En la CDMX muchos perritos son abandonados durante la peregrinación a la Basílica de Guadalupe y el año pasado la Agencia de Atención Animal rescató a varios lomitos y ahora están listos para ser adoptados y llevados a un hogar lleno de amor, se trata del evento Adptatón 2026.

¿Qué es el Adoptatón CDMX?

Este evento forma parte de las jornadas mensuales organizadas por la Agencia de Atención Animal y esta dedicada especialmente para los perros peregrinos.

Además de adoptar es un espacio en el que se busca promover la cultura de respeto, cuidado y amor hacia los animales. Los perros peregrinos que están disponibles para adopción tienen entre 2 y 6 años. Todos están esterilizados y tienen personalidades distintas, hay algunos que son más juguetones y otros más tranquilos.

Buenos días ☀️

Por temas de logística de la Estela de luz el Adoptatón programado para hoy domingo 1 de marzo se pospone para el próximo sábado 7 de marzo 🙏🏽🐾🩷

¡Te esperamos entonces! #PerritosPeregrinos2025 @GobCDMX @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/8SoQNSlPO8 — Agencia de Atención Animal (@AgatanCdmx) March 1, 2026

Requisitos, fecha y horario de las adopciones

Las personas que estén interesadas en adoptar tendrán que llenar un formulario para iniciar el proceso pues es fundamental asegurarse de que la adopción sea responsable y consciente pues la intención es que cada perro encuentre un hogar definitivo y nunca más regrese a la calle.

El Adoptatón se llevará a cabo el próximo sábado 7 de marzo en la Estela de Luz ubicada en Paseo de la Reforma 509 esquina con Lieja en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Cabe mencionar que todas las mascotas deben contar con cinco libertades:

Libres de hambre y sed

Libres de incomodidades físicas o térmicas

Libres de dolor, lesiones o enfermedades

Libres para expresar su comportamiento natural

Libres de miedo o angustia

¿Cómo cuidar a tu mascota en temporada de calor?

