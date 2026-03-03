Último Samsung Galaxy S22 de 128GB en color oro rosado y desbloqueado a solo 3,798.93 pesos en Amazon

El Samsung Galaxy S22 de 128 GB en color oro rosado aparece como oferta limitada en Amazon México por $3,798.93 pesos. Se trata de un equipo reacondicionado en condición “Excelente”, importado desde Estados Unidos, con envío gratis a Ciudad de México y entrega estimada entre el 11 y 14 de marzo.

La promoción incluye cargos de importación y opción de hasta 12 meses sin intereses. Solo queda una unidad disponible, lo que convierte a esta publicación en una alternativa atractiva para quienes buscan un gama alta compacto sin pagar el precio de un modelo reciente.

¿Qué incluye?

El descuento ronda el 16% frente al precio listado de $4,543.28 pesos. Amazon Renewed respalda el producto con 90 días de devolución gratuita y Garantía de la A a la Z.

¿Qué significa que sea reacondicionado "Excelente"?

Amazon Renewed certifica que el equipo fue inspeccionado, probado y restaurado por proveedores especializados. Opera con configuración de fábrica y presenta detalles estéticos mínimos.

Incluye accesorios compatibles y empaque nuevo o reciclado. Para el comprador, significa menor precio sin sacrificar funcionamiento ni respaldo postventa.

Principales características del Samsung Galaxy S22

Integra pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.1 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz. Monta procesador Snapdragon 8 Gen 1 o Exynos 2200 y 8 GB de RAM.

Su cámara principal de 50 MP, telefoto 3x y ultra gran angular ofrecen versatilidad. Cuenta con 5G, certificación IP68 y batería de 3,700 mAh con carga rápida e inalámbrica.

¿Es buena opción comprarlo en 2026?

Aunque pertenece a la generación 2022, mantiene rendimiento sólido para redes sociales, fotografía y juegos moderados. Su formato compacto atrae a quienes prefieren pantallas manejables.

Con calificación promedio de 4.0 estrellas y más de 700 reseñas, conserva buena reputación. Frente a modelos actuales más costosos, representa equilibrio entre precio y prestaciones.

Detalles importantes para compradores en México

Es versión estadounidense desbloqueada, compatible con Telcel, AT&T y Movistar. Puede existir ligera variación en bandas o software.

Existe opción de seguro por dos años por alrededor de $1,025 pesos. Conviene verificar disponibilidad y condiciones antes de concretar la compra.

¿Dónde comprar?