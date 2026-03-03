¡Para ver el Mundial! Rematan la pantalla Samsung Crystal UHD de 70 pulgadas 4k

La tienda departamental Liverpool anunció una atractiva oferta en su departamento de electrónicos al rebajar la pantalla Samsung Crystal UHD UN70U8000FFXZX de 70 pulgadas con resolución 4K/UHD.

¿Buscas renovar el centro de entretenimiento de tu hogar? Esta oferta es ideal debido a la rebaja de hasta 6 mil pesos. Te presentamos todos los detalles para que aproveches.

Pantalla Samsung 70 pulgadas precio

Este televisor, equipado con procesador Crystal 4K, upscaling AI y tecnologías como HDR10+ y Motion Xcelerator, pasa de un precio original de $18,570 a solo $12,855.75.

Además del precio rebajado, Liverpool ofrece la posibilidad de adquirirla hasta a 9 meses sin intereses de $1,523.64, facilitando el pago para los consumidores.

Puedes adquirir la televisión en este enlace.

Pantalla Samsung 70 pulgadas características

La Samsung 70" Crystal UHD 4K (UN70U8000FFXZX, modelo 2025) ofrece una experiencia inmersiva con panel LED de 69.5 pulgadas y resolución 3840x2160. Destaca por su procesador Crystal 4K, compatibilidad con HDR10+, sistema operativo Tizen, 60Hz de refresco y funciones inteligentes como Q-Symphony y conectividad Wi-Fi/Bluetooth Liverpool.

Características principales:



Imagen: Tecnología Crystal UHD con escalado a 4K (upscaling) y soporte HDR10+ para mayor contraste.

Diseño: Pantalla plana, diseño delgado y color negro.

Smart TV: Sistema Operativo Tizen, acceso a apps (Netflix, YouTube), y asistente de voz integrado Liverpool.

Sonido: 2 canales (2CH), sonido adaptativo y Q-Symphony CT Internacional.

Conectividad: Entradas HDMI (con soporte eARC Intercompras), USB, Wi-Fi y Bluetooth.

Movimiento: Tecnología Motion Xcelerator para imágenes más fluidas.

Dimensiones: Aproximadamente 156.7 cm de ancho y 87.6 cm de alto (sin base).

