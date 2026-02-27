Samsung Galaxy S26 Ultra llega a Liverpool con un descuento increíble en su lanzamiento

Liverpool ya puso en exhibidor el nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra y la cifra de entrada llama la atención. Aunque el precio de lista marca $37,999.00 MXN, la promoción de lanzamiento lo deja en $32,999.00 MXN para la versión de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Si el pago es de contado, hay un 15% extra que puede bajar aún más la cuenta final, según las condiciones activas en la preventa.

Características del Samsung S26 Ultra

Este modelo cierra la gama alta de 2026 con ajustes que buscan durar varios años sin trabas. El cuerpo es de titanio, mide 7.9 mm de grosor y mantiene la resistencia IP68 contra agua y polvo. Quienes usan el S-Pen para notas o dibujo encuentran el lápiz integrado en la carcasa, sin necesidad de accesorios extra.

La experiencia de uso gira en torno a la pantalla y el procesador. El panel Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas usa el cristal Gorilla Glass Armor 2, que corta los reflejos en exteriores. Bajo el capó, el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 "for Galaxy" mueve las funciones pesadas. Esto incluye la edición de fotos, juegos de alta demanda y las herramientas de Galaxy AI con One UI 8.5.

Entre las funciones de inteligencia artificial que ya vienen instaladas destacan:



Traducción de llamadas y mensajes en tiempo real.

Edición generativa para mover objetos en fotos o rellenar fondos.

Modo "Privacy Display", que oculta notificaciones sensibles si alguien más mira tu pantalla.

Samsung Galaxy S26 Ultra, en Liverpool.|Liverpool.

En el apartado fotográfico, Samsung apuesta por sensores de alta resolución. La cámara principal es de 200 MP con sensor de Sony, acompañada de una ultra gran angular de 50 MP. Para zoom, hay dos teleobjetivos: uno de 50 MP con aumento óptico de 5x y otro de 10 MP para 3x, ambos con soporte para Zoom Espacial. La batería de 5,000 mAh soporta carga rápida de 65W y carga inalámbrica bajo el estándar Qi2.

Samsung S26 Ultra: ¿Cómo pagarlo en Liverpool y recibirlo?

La tienda departamental ofrece varias rutas para llevarse el equipo. Con tarjeta Liverpool, el pago se divide hasta en 13 meses sin intereses o se ajusta a presupuestos mensuales. Tarjetas externas como Visa, Mastercard y American Express permiten hasta 9 meses sin intereses. Existe también el Plan Canje. Si tienes un equipo anterior, puedes entregarlo y recibir un bono de hasta $18,999 MXN que se resta del precio final.

Para la entrega, el envío a domicilio no tiene costo en toda la República Mexicana. Si prefieres recogerlo, el servicio Click & Collect permite pasar por el equipo en tienda en un promedio de 2 a 4 horas, siempre que haya stock en esa sucursal. Todos los equipos cuentan con garantía de un año directa con el fabricante.

La disponibilidad puede variar según la demanda de los primeros días. Conviene revisar el sitio web de Liverpool o acudir a la tienda más cercana para confirmar existencias y aplicar los descuentos vigentes al momento de la compra.