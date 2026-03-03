Adiós a las deportaciones: juez federal de Estados Unidos declara ilegal una política que afecta a los inmigrantes

El juez federal del estado de Massachusetts Brian E. Murphy dictaminó que la política de Estados Unidos de enviar inmigrantes a terceros países sin vínculos es ilegal. El fallo protege a quienes enfrentan deportaciones rápidas sin oportunidad de objetar el destino impuesto por el Gobierno.

El fallo que detiene las deportaciones de inmigrantes a países desconocidos

La justicia federal determinó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no puede enviar a inmigrantes a naciones con las que no tienen lazos sin un aviso previo. El juez Brian E. Murphy anuló esta práctica por violar el debido proceso y extinguir el derecho de los afectados a impugnar su expulsión.

La resolución judicial establece nuevas protecciones inmediatas para los procesos migratorios:

Notificación obligatoria: El Gobierno debe informar con antelación el país exacto de destino.

El Gobierno debe informar con antelación el país exacto de destino. Derecho de objeción: Los migrantes pueden presentar argumentos legales para rechazar el traslado a una tercera nación.

Los migrantes pueden presentar argumentos legales para rechazar el traslado a una tercera nación. Prioridad de destino: La autoridad debe intentar primero la deportación al país de origen o al elegido por el individuo.

Esta decisión suspende temporalmente la potestad unilateral de las autoridades estadounidenses para elegir rutas de expulsión alternativas.

Murió mexicano bajo custodia de ICE en California

¿Qué pasará con los procesos de deportación actuales en Estados Unidos?

Aunque el fallo declara la política como ilegal, el magistrado concedió una suspensión de 15 días para que el Gobierno presente su apelación. Durante este periodo, la administración de Donald Trump buscará revertir la orden ante instancias superiores, alegando que posee la facultad constitucional de expulsar a extranjeros a cualquier país que acepte recibirlos.

Estos son los puntos clave que el juez Murphy resaltó en su sentencia:

Violaciones previas: El tribunal señaló que el Gobierno deportó a personas a El Salvador y México ignorando órdenes judiciales anteriores.

El tribunal señaló que el Gobierno deportó a personas a El Salvador y México ignorando órdenes judiciales anteriores. Ocultamiento de datos: El juez acusó a los funcionarios de esconder el país de destino para evitar que los abogados presenten amparos.

El juez acusó a los funcionarios de esconder el país de destino para evitar que los abogados presenten amparos. Riesgo de tortura: La política afectaba incluso a personas con protecciones vigentes que temían persecución en el extranjero.

El Departamento de Seguridad Nacional ya confirmó que llevará el caso nuevamente ante la Corte Suprema para intentar validar las "deportaciones rápidas".

El impacto para quienes tienen órdenes finales de expulsión

Este dictamen cambia la dinámica para quienes ya cuentan con una orden de salida, pues impide que sean subidos a vuelos con destinos inciertos, como ocurrió recientemente con traslados hacia Sudán del Sur. La nueva normativa obliga al DHS a escuchar las reclamaciones específicas por país antes de ejecutar cualquier movimiento.

Los grupos de defensa legal ahora cuentan con este recurso para frenar traslados injustificados:

Exigencia de información: El afectado tiene derecho a conocer a dónde lo envían. Debido proceso: Ninguna persona puede ser privada de su libertad o propiedad sin seguir las leyes vigentes. Transparencia: El fallo busca terminar con los acuerdos bilaterales secretos que facilitaban estos traslados.