iPhone 17, por menos de 20.000 pesos: Liverpool desploma el precio del gama alta de Apple

Conseguir un iPhone de última generación sin gastar una fortuna solía ser misión imposible, pero el panorama en el mercado mexicano acaba de cambiar.

Liverpool ajustó los precios del nuevo iPhone 17, dejando la versión de 256 GB en una cifra poco común para esta categoría: 19,999 pesos. Esta estrategia posiciona al dispositivo de Apple al alcance de más usuarios que buscan renovar su celular sin esperar a las ofertas de fin de año.

Principales características del iPhone 17

Este modelo de 6.3 pulgadas no es una versión recortada. Al contrario, integra tecnologías que antes solo llegaban a los modelos "Pro". Lo más notable es la pantalla Super Retina XDR, que ahora incluye ProMotion a 120 Hz. Esto permite un desplazamiento más fluido al navegar redes sociales o jugar. Además, el brillo pico alcanza los 3,000 nits, lo que facilita la lectura bajo el sol fuerte, y cuenta con la protección Ceramic Shield, tres veces más resistente a caídas.

Para entender qué ofrece este equipo por debajo de los 20 mil pesos, aquí están los puntos clave que definen su rendimiento y características técnicas:



Procesador A19: Fabricado a 3 nm, está optimizado para inteligencia artificial nativa y videojuegos pesados sin calentar el equipo.

Fabricado a 3 nm, está optimizado para inteligencia artificial nativa y videojuegos pesados sin calentar el equipo. Cámaras Fusion: Sistema principal de 48 MP con teleobjetivo 2x óptico y ultra gran angular de 48 MP para macros.

Sistema principal de 48 MP con teleobjetivo 2x óptico y ultra gran angular de 48 MP para macros. Selfies: Cámara frontal TrueDepth de 18 MP, una mejora considerable para videollamadas.

Cámara frontal TrueDepth de 18 MP, una mejora considerable para videollamadas. Resistencia: Certificación IP68, aguantando inmersión en agua hasta 6 metros por 30 minutos.

Certificación IP68, aguantando inmersión en agua hasta 6 metros por 30 minutos. Software: Viene con iOS 26 y funciones de Apple Intelligence desde la caja.

Oferta de Liverpool del iPhone 17.|Liverpool.

Formas de pago y envío en Liverpool

En cuanto a la compra, la tienda departamental ofrece varias rutas para pagar. Si eres titular de la Tarjeta Liverpool, puedes diferir la compra hasta en 13 o 15 meses sin intereses, dependiendo la promoción activa. Para tarjetas de otros bancos como BBVA, Citibanamex o Santander, el plazo llega hasta 9 meses sin intereses. Quienes prefieran evitar deudas, pueden aprovechar un descuento adicional de entre 5% y 10% al pagar de contado.

La logística también juega a favor del cliente. El envío a domicilio es gratuito a toda la República Mexicana. Si urge el equipo, existe la opción Click & Collect: compras en línea y recoges en tienda en un rango de 2 a 4 horas, siempre que haya stock local. Finalmente, el equipo cuenta con garantía directa de Apple por un año, aunque Liverpool ofrece la opción de sumar el plan de Protección Celular contra robo o daño accidental desde el momento de la compra.