Rematan Samsung Galaxy S25 Ultra Gris 256GB con S-Pen a solo 17,999 pesos en Amazon

El Samsung Galaxy S25 Ultra Gris 256GB se posiciona como una de las ofertas más atractivas en Amazon México. El modelo con 256 GB de almacenamiento y S-Pen incluido se vende en $17,999 pesos, cifra que representa un descuento del 45% frente a su precio original de $32,999.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

La promoción es temporal y ha impulsado al equipo a los primeros lugares en ventas dentro de la categoría de smartphones desbloqueados. El dispositivo cuenta con garantía nacional y compatibilidad total con redes 5G en México, lo que refuerza su atractivo para quienes buscan un flagship premium a menor costo.

Oferta en Amazon México con 45% de descuento

La rebaja supera los 15,000 pesos, un ajuste poco común en equipos de gama alta recientes. Amazon México figura como vendedor principal, lo que garantiza una transacción segura.



Este movimiento responde a estrategias de rotación de inventario ante la llegada de nuevos modelos. Para el mercado mexicano, implica acceso a tecnología de punta a precio reducido.

Envío gratis y hasta 24 meses sin intereses

El equipo incluye envío sin costo y entrega estimada para inicios de marzo. También existe opción de recibirlo antes según disponibilidad.

Los compradores pueden pagar a 24 meses sin intereses, cerca de 750 pesos mensuales. Hay devoluciones sin costo durante 14 días y planes de protección Assurant.

Pantalla QHD+ y potencia Snapdragon 8 Elite

Integra pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de 120 Hz. Incorpora Snapdragon 8 Elite y 12 GB de RAM.

Este hardware asegura rendimiento sólido en juegos, edición y multitarea. Ejecuta Android 15 con funciones Galaxy AI y batería de 5,000 mAh.

Cámara de 200 MP y Galaxy AI avanzada

El sistema trasero de 200 MP incluye ultra gran angular y zoom óptico. Destaca Nightography para fotos nocturnas.

Galaxy AI ofrece Audio Eraser y mejoras automáticas en retratos. Usuarios califican el modelo con 4.6 estrellas y resaltan su relación calidad-precio.