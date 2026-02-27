Walmart pone en oferta el artículo perfecto para disfrutar de Semana Santa al aire libre: solo 568 pesos

Faltan pocas semanas para el puente largo de Semana Santa. Millones de mexicanos preparan las maletas para escapar de la ciudad, ya sea hacia la playa, los pueblos mágicos o las zonas de bosque. Para quienes prefieren evitar hoteles y buscan una experiencia más directa con la naturaleza, el campamento sigue siendo una opción favorita. En este contexto, Walmart ha colocado en promoción una tienda de campaña impermeable premium que llama la atención por su costo accesible de 568 pesos.

Características de la tienda de campaña impermeable, de oferta en Walmart

El producto está pensado para quienes necesitan equipo ligero pero resistente. Aunque muchas carpas económicas suelen fallar con el viento o la lluvia, este modelo incorpora tela Oxford con tratamiento contra rayos UV y costuras selladas. Esto permite mantener el interior seco incluso si el clima cambia repentinamente, algo común en temporadas de vacaciones en regiones como la sierra o la costa. Dado el índice de radiación en el país, el tratamiento UV ayuda a que la tela no se degrade rápido bajo el sol directo.

La estructura está diseñada para alojar cómodamente a una o dos personas. Sus postes de fibra de vidrio brindan estabilidad sin añadir peso excesivo a la mochila. Para los viajantes que cuidan cada gramo en su equipaje, las especificaciones técnicas resultan clave para decidir si se ajusta a su ruta:



Peso: Aproximadamente 1.07 kg, ideal para mochileros que caminan largas distancias.

Aproximadamente 1.07 kg, ideal para mochileros que caminan largas distancias. Dimensiones: 200 x 150 x 110 cm, espacio suficiente para descansar tras un día de recorrido.

200 x 150 x 110 cm, espacio suficiente para descansar tras un día de recorrido. Ventilación: Cuenta con una ventana superior tipo "cielo" y puerta frontal para circulación de aire.

Cuenta con una ventana superior tipo "cielo" y puerta frontal para circulación de aire. Protección: Piso impermeable integrado y protección UV para mayor durabilidad del material.

Oferta en Walmart de la tienda de campaña impermeable.|Walmart

Formas de pago y envío del producto

Respecto a la compra, la tienda ofrece facilidades para quienes no quieren desembolsar el total de inmediato. Se pueden utilizar Meses Sin Intereses con tarjetas participantes, existiendo opciones de pagos fijos que rondan los 55 pesos mensuales dependiendo del banco. Además, el envío a domicilio está disponible para toda la República Mexicana. Si la compra supera los 299 pesos, el envío suele ser gratuito, lo cual aplica en este caso. La plataforma acepta métodos digitales como PayPal o Cashi, además de efectivo en caja.

Los tiempos de entrega estimados son de 3 a 7 días hábiles, por lo que conviene realizar el pedido con anticipación para recibirlo antes del inicio de las vacaciones. En caso de que el producto llegue dañado o no cumpla con lo esperado, la política de protección al cliente permite devoluciones dentro de los primeros 30 días. El artículo se encuentra disponible en la plataforma en línea de Walmart, sujeto a existencia en almacén y colores disponibles, principalmente azul con detalles en naranja.