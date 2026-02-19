Walmart remata combo de pantalla Samsung 55 pulgadas Crystal 4K y torre de sonido con 40% de descuento

¡Una opción atractiva para renovar el entretenimiento en casa! Walmart sorprendió a los consumidores con una promoción destacada en su tienda en línea: la pantalla Samsung de 55 pulgadas con una torre de sonido incluida.

Esta oferta es ideal para quienes buscan actualizar su centro de entretenimiento sin adquirir los equipos por separado, ya que el paquete reduce considerablemente el costo total. A continuación te presentamos los detalles.

Pantalla Samsung 55 pulgadas precio

El combo que incluye la pantalla Samsung 55"" Crystal U8000F 4K (2025) y la torre de sonido MX-T40/ZX 300W Bi-Direccional Negro está disponible por $11,999.00 pesos, cuando su precio original es de $20,998.00 pesos.

La oferta representa un ahorro total de $8,999.00 pesos, lo que equivale a un descuento de más del 40% sobre el precio regular. Puedes adquirirla aquí.

Pantalla Samsung 55 pulgadas características

Imagen ultra realista en 4K Crystal UHD combinada con un sonido potente de 300W para experiencias cinematográficas en casa.

Disfrutá eventos deportivos, películas y conciertos con gran impacto visual y sonido envolvente.

La torre de audio MX-T40 mejora cualquier reproducción para ambientar.

Ambos equipos ofrecen conectividad inalámbrica para mantener el espacio limpio y funcional.

"Diseño elegante y pantalla inmersiva Con una pantalla de 75 pulgadas y un diseño sin bordes en tres lados, este televisor ofrece una experiencia visual envolvente, ideal para salas amplias y entornos comerciales que buscan impactar con imágenes de gran tamaño. Calidad de imagen 4K UHD con Crystal Processor 4K Equipado con el procesador Crystal 4K, transforma todo el contenido en una resolución 4K nítida y detallada. La tecnología PurColor mejora la reproducción de colores, brindando tonos más naturales y vibrantes. Tecnología HDR para detalles mejorados La compatibilidad con HDR (High Dynamic Range) permite disfrutar de un rango más amplio de colores y contrastes, revelando detalles incluso en escenas oscuras o muy iluminadas. Smart TV con Tizen OS El sistema operativo Tizen ofrece acceso a una amplia variedad de aplicaciones y servicios de streaming. La interfaz intuitiva facilita la navegación y personalización del contenido. Conectividad versátil Cuenta con múltiples opciones de conectividad, incluyendo puertos HDMI y USB, así como conectividad Wi-Fi y Bluetooth, permitiendo la integración con diversos dispositivos y sistemas de sonido. Sonido envolvente y sincronización con barras de sonido Incorpora tecnologías de sonido que proporcionan una experiencia auditiva inmersiva. La función Q-Symphony permite sincronizar el audio del televisor con barras de sonido compatibles para un sonido más completo y armonioso. Torre de Sonido Samsung T50 500W Sonido Bi-Direccional Negro Sonido bidireccional Con el diseño bidireccional exclusivo de Samsung Sound Tower, el sonido cubrirá todo el lugar. Así, la música sonará en una área más amplia, llenando tus fiestas con el mejor ambiente. Bass Booster Presiona el botón Bass Booster y que empiece la diversión. Los 500 watts de poder de Tower Sound intensifican las frecuencias bajas y dan mayor potencia a tu música, resaltando los sonidos graves para una experiencia increíble. LED Party Lights Samsung Sound Tower tiene para ti diferentes modos de iluminación como: Party, Ambient, Dance, Thunder Bolt y Star. Además, puedes ajustar varios efectos de luz con la aplicación dedicada en tu smartphone, solo configura el que mejor va con la música ¡y a bailar! Resistente al agua El panel superior de los dispositivos Sound Tower es resistente al agua, así no tienes que preocuparte por las salpicaduras accidentales", se lee en la descripción del producto.

