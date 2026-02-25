Última oportunidad en PlayStation Plus: haz esto antes del 3 de marzo si no quieres perder estos 4 juegos

Los usuarios de PlayStation Plus aún están a tiempo de agregar cuatro títulos a su biblioteca digital de forma totalmente gratuita, con la única condición de añadirlos antes del próximo 3 de marzo si no quieren perderlos de forma definitiva.

Este cambio forma parte de la actualización mensual del catálogo del servicio, que sustituye periódicamente algunos títulos para dar paso a nuevas incorporaciones dentro de PlayStation Plus.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Qué debes hacer para conservar estos juegos en tu biblioteca

De acuerdo con el sitio oficial de Sony, para mantener el acceso a estos videojuegos los suscriptores deben ingresar a la PlayStation Store y agregarlos a su biblioteca antes de la fecha límite. No es necesario descargarlos de inmediato, basta con reclamarlos mientras sigan disponibles.

Tus juegos mensuales de PlayStation Plus para marzo:



🏌️ PGA Tour 2K25

⚔️ Monster Hunter Rise

🧑‍🌾 Slime Rancher 2

🐉 The Elder Scrolls Online



Conoce todos los detalles: https://t.co/Biv9eDMo1O pic.twitter.com/WBTUv2V8Rt — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) February 25, 2026

Una vez que los títulos sean reemplazados por los juegos de marzo, ya no será posible obtenerlos sin costo, incluso si la suscripción a PlayStation Plus permanece activa después de esa fecha.

Los juegos que dejarán de estar disponibles son:

Undisputed: Este título ofrece una experiencia de boxeo con enfoque realista en los movimientos, la resistencia y la estrategia dentro del ring. Incluye distintos modos de juego y un sistema que busca simular el ritmo de un combate profesional.

Este título ofrece una experiencia de boxeo con enfoque realista en los movimientos, la resistencia y la estrategia dentro del ring. Incluye distintos modos de juego y un sistema que busca simular el ritmo de un combate profesional. Subnautica: Below Zero: Se trata de una aventura de supervivencia ambientada en un entorno submarino alienígena. Los jugadores deben explorar, recolectar recursos y construir refugios mientras enfrentan condiciones extremas bajo el hielo.

Se trata de una aventura de supervivencia ambientada en un entorno submarino alienígena. Los jugadores deben explorar, recolectar recursos y construir refugios mientras enfrentan condiciones extremas bajo el hielo. Ultros: Este videojuego combina acción con exploración en un entorno de ciencia ficción. Su estilo visual y mecánicas de juego se centran en el desplazamiento lateral y el combate dentro de un mundo orgánico.

Este videojuego combina acción con exploración en un entorno de ciencia ficción. Su estilo visual y mecánicas de juego se centran en el desplazamiento lateral y el combate dentro de un mundo orgánico. Ace Combat 7: Skies Unknown: Es un simulador de combate aéreo que permite pilotar distintos aviones de guerra en misiones con objetivos específicos. Presenta escenarios detallados y una narrativa centrada en conflictos militares ficticios.

Nuevos juegos llegarán a PlayStation Plus en marzo

Otro de los juegos que también se añadirán a partir de marzo será PGA Tour 2K25. Este videojuego de golf permite competir en torneos profesionales mediante un sistema de simulación deportiva que recrea campos oficiales y dinámicas de juego similares a las de la disciplina real.

Los suscriptores que deseen conservar los juegos de febrero deberán reclamarlos antes de que se realice el cambio de catálogo en la plataforma.