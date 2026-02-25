Última oportunidad en PlayStation Plus: haz esto antes del 3 de marzo si no quieres perder estos 4 juegos
El catálogo mensual cambiará en marzo y retirará estos juegos del servicio.
Los usuarios de PlayStation Plus aún están a tiempo de agregar cuatro títulos a su biblioteca digital de forma totalmente gratuita, con la única condición de añadirlos antes del próximo 3 de marzo si no quieren perderlos de forma definitiva.
Este cambio forma parte de la actualización mensual del catálogo del servicio, que sustituye periódicamente algunos títulos para dar paso a nuevas incorporaciones dentro de PlayStation Plus.
Qué debes hacer para conservar estos juegos en tu biblioteca
De acuerdo con el sitio oficial de Sony, para mantener el acceso a estos videojuegos los suscriptores deben ingresar a la PlayStation Store y agregarlos a su biblioteca antes de la fecha límite. No es necesario descargarlos de inmediato, basta con reclamarlos mientras sigan disponibles.
Una vez que los títulos sean reemplazados por los juegos de marzo, ya no será posible obtenerlos sin costo, incluso si la suscripción a PlayStation Plus permanece activa después de esa fecha.
Los juegos que dejarán de estar disponibles son:
- Undisputed: Este título ofrece una experiencia de boxeo con enfoque realista en los movimientos, la resistencia y la estrategia dentro del ring. Incluye distintos modos de juego y un sistema que busca simular el ritmo de un combate profesional.
- Subnautica: Below Zero: Se trata de una aventura de supervivencia ambientada en un entorno submarino alienígena. Los jugadores deben explorar, recolectar recursos y construir refugios mientras enfrentan condiciones extremas bajo el hielo.
- Ultros: Este videojuego combina acción con exploración en un entorno de ciencia ficción. Su estilo visual y mecánicas de juego se centran en el desplazamiento lateral y el combate dentro de un mundo orgánico.
- Ace Combat 7: Skies Unknown: Es un simulador de combate aéreo que permite pilotar distintos aviones de guerra en misiones con objetivos específicos. Presenta escenarios detallados y una narrativa centrada en conflictos militares ficticios.
Nuevos juegos llegarán a PlayStation Plus en marzo
Otro de los juegos que también se añadirán a partir de marzo será PGA Tour 2K25. Este videojuego de golf permite competir en torneos profesionales mediante un sistema de simulación deportiva que recrea campos oficiales y dinámicas de juego similares a las de la disciplina real.
Los suscriptores que deseen conservar los juegos de febrero deberán reclamarlos antes de que se realice el cambio de catálogo en la plataforma.
