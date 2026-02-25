VIDEO: Influencer es regañada por su papá durante live de TikTok por exhibir riqueza y ser “mantenida”

La influencer regañada que hoy domina TikTok es Dayana Ávila, DJ con más de 200 mil seguidores. Durante un live desde su habitación, su papá entró sin aviso y la confrontó frente a miles. ¿El motivo? Mostró parte de la terraza de la casa.

El padre afirmó que clientes y conocidos le hablaron sobre lo que ella exhibe. “Si tú quieres exponerte, está bien… pero no a mí, ni a tu familia, ni a mi casa”, dijo. Ella respondió entre lágrimas que no mostró nada indebido.

El video viral que tiene a todos hablando en redes

El clip saltó a Instagram, X y YouTube en horas. La escena dividió opiniones y sumó miles de reproducciones.

El caso refleja el choque entre vida privada y contenido digital. Para muchos, fue un llamado de atención.

¿Qué desencadenó el regaño del papá?

El enojo surgió por la exposición del hogar. Para él, la casa no es set.

El debate toca la seguridad y la reputación familiar.

La lista de reclamos que dejó a todos boquiabiertos

“Ya tienes 25 años, no aportas con nada en la casa”

“Te duermes tardísimo, te levantas hasta las 4 de la tarde solo para preguntar qué hay de comer”

“No estudias, no ayudas con los gastos”

“Ni a tu perrita le das de comer”

También le recordó que la casa tiene reglas y que él tiene derecho a entrar cuando quiera:



“Es mi casa, Brenda”

Dayana defendió que sí tiene likes y seguidores porque muestra su vida real, que no finge ser otra persona y que no es “mala hija”. Pero el papá fue tajante:



“Que tus seguidores te conozcan como eres en realidad”

La tensión subió tanto que ella le pidió que saliera tronándole los dedos, y él contestó firme:



“No, no me voy a ir de mi casa”

Al final, él se retiró para no escalar más.

¿Qué pasó después y qué opinan los usuarios?

Muchos lo llamaron héroe, otros criticaron la humillación pública.

Publicaciones en sus redes indican que hicieron las paces, incluso retomó eventos como EDC y algunos hablan de marketing involuntario.

Lecciones rápidas para quienes ven estos virales

Privacidad en redes: Aunque seas influencer, la casa familiar no es set

Aunque seas influencer, la casa familiar no es set Vida adulta en casa ajena: A los 25, se espera aporte en dinero, tareas y/o estudios. No es “malo” decirlo; es realista

A los 25, se espera aporte en No es decirlo; es realista Familia vs. audiencia: Exponer dramas familiares puede generar likes… pero también problemas reales con los tuyos

¿Y tú? ¿Team papá directo o team “hablen en privado”? El debate sigue encendido.