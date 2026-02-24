Liverpool lanza una potente oferta y remata el iPhone 13 a menos de $10,000 pesos

Liverpool ha actualizado su catálogo de electrónica para este febrero de 2026 con una oferta significativa en la gama de Apple. El iPhone 13, de 6.1 pulgadas, es uno de los protagonistas de la promoción, con su precio por debajo de los 10,000 pesos. Este modelo se mantiene en el radar de los compradores principalmente por su eficiencia energética, un factor decisivo para quienes pasan muchas horas fuera de casa sin acceso a un cargador.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Precio y características del iPhone 13, en oferta en Liverpool

El ajuste de precio es directo. Mientras que el costo original en lista marcaba $11,577.00 MXN, la oferta actual lo sitúa en $9,999.70 MXN. Esta reducción supera el 10% de descuento sobre el valor inicial. Para quienes prefieren proteger la inversión desde el inicio, la tienda departamental ofrece seguros adicionales opcionales, con planes que van desde los $1,425.00 MXN hasta los $2,159.00 MXN por un año de cobertura.

Aunque el dispositivo ya tiene tiempo en el mercado, sus especificaciones siguen siendo competitivas para el uso diario. A continuación, los detalles técnicos más relevantes para el usuario común:



Pantalla: Panel Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas, con brillo máximo de 1,200 nits para visualizar contenido HDR.

Panel Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas, con brillo máximo de 1,200 nits para visualizar contenido HDR. Desempeño: Chip A15 Bionic de 6 núcleos, capaz de mover juegos y aplicaciones exigentes sin lentitud.

Chip A15 Bionic de 6 núcleos, capaz de mover juegos y aplicaciones exigentes sin lentitud. Cámaras: Sistema dual de 12 MP (gran angular y ultra gran angular) con estabilización óptica; la frontal graba en 4K Dolby Vision.

Sistema dual de 12 MP (gran angular y ultra gran angular) con estabilización óptica; la frontal graba en 4K Dolby Vision. Batería: Autonomía de hasta 19 horas de reproducción de video y carga rápida del 50% en 30 minutos.

Autonomía de hasta 19 horas de reproducción de video y carga rápida del 50% en 30 minutos. Resistencia: Certificación IP68, lo que permite sumergirlo hasta 6 metros por 30 minutos, protegido por Ceramic Shield.

Oferta en Liverpool del iPhone 13.|Liverpool

Envío, formas de pago y garantía del producto

En cuanto a las facilidades para llevarlo a casa, Liverpool maneja diversas modalidades. Los titulares de la tarjeta de la tienda pueden acceder hasta a 13 meses sin intereses, con pagos mensuales aproximados de $809.69 MXN. Para tarjetas de crédito externas, como BBVA o Banamex, las promociones varían entre 3 y 9 meses sin intereses, aunque existen campañas específicas que extienden el plazo hasta 13 meses en la categoría de Hogar y Multimedia.

La entrega del producto también cuenta con opciones flexibles. El envío a domicilio es gratuito en la tienda en línea, con tiempos estimados de 2 a 5 días hábiles. Si la urgencia es mayor, existe la posibilidad de recoger el equipo en la tienda más cercana en tan solo 2 horas, siempre que haya inventario local, o utilizar el servicio de recolección desde el auto en zonas designadas.

El modelo disponible en esta promoción cuenta con 128 GB de almacenamiento base. La compra incluye garantía directa a través de Liverpool, asegurando soporte en caso de defectos de fábrica. Con este precio, el equipo se ubica en un rango accesible dentro de la gama alta, manteniendo las funciones principales que los usuarios buscan en un smartphone de la marca.