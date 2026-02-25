Rematan por menos de 10 mil pesos lavadora Whirlpool de 20 kilos y 8 ciclos

A través de su plataforma web oficial la tienda Walmart México anunció un descuento de hasta 4 mil 700 pesos en el precio final de la lavadora Whirlpool de 20 kilogramos, la cual es considerada como una de las mejores en su trabajo gracias a los ocho ciclos automáticos de enjuague que tiene.

De acuerdo con la página web oficial de la tienda de autoservicio, en caso de ser una de las personas interesadas en adquirir esta lavadora, la misma estaría llegando hasta la puerta de tu casa en un lapso máximo de cinco días hábiles dependiendo de la ubicación de tu hogar.

Precio de la lavadora Whirlpool en Walmart este 2026

Con el descuento de 4 mil 700 pesos que colocó Walmart en este electrodoméstico, la lavadora Whirlpool de 20 KG queda en un precio final de 9 mil 999 pesos, los cuales se pueden pagar a meses sin intereses con tarjetas participantes.

De acuerdo con la oferta de Walmart, serían un total de 12 mensualidades con pagos de 833.25 pesos los que se deberían abonar para liquidar la lavadora, esto siempre y cuando se pague con tarjetas participantes.

Características de la lavadora Whirlpool en Walmart

Más allá del atractivo descuento en la lavadora Whirlpool antes mencionada, es importante señalar que este electrodoméstico está equipado con el llamado “Agitador Double Action”, el cual sirve para mejorar la eficacia en el lavado de las prendas más sucias.

El resto de las características son:

8 ciclos automáticos

4 ciclos manuales

2 depósitos automáticos

¿Cómo aprovechar el descuento en la lavadora Whirlpool?

Para adquirir esta lavadora Whirlpool con descuento en Walmart, lo primero que tienes que hacer es ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda de autoservicio. Tras ello, solamente deberás agregar al carrito de compra el artículo y realizar el pago correspondiente.

