Elektra remata nueva lavadora de 2 tinas HKPRO XPB110 por menos de 3 mil pesos

Si buscas comprar una nueva lavadora este 2026, Elektra pone en oferta una opción de 2 tinas HKPRO XPB110, con capacidad de 11 kilos, como una opción muy económica que las familias pueden conseguir por menos de 3 mil pesos en su tienda en línea.

Oferta de Lavadora de 2 Tinas en Elektra

El precio de este producto en épocas normales es de $6299, por lo que muchas personas no saben si comprarlo o no; sin embargo, ahora tiene un descuento de más del 50%, para que se pueda comprar por tan solo $2,999.

Por si fuera poco, también existe la opción de poder comprar la lavadora a 18 meses sin intereses con tarjetas participantes, así como pagos semanales con préstamos Elektra, con una previa solicitud para calcular el préstamo.

Características de la Lavadora de 2 Tinas en Elektra

Se trata de una lavadora con un sistema impulsor, que ofrece un lavado eficiente que puede cuidar las prendas al mismo tiempo. De igual manera, cuenta con 2 ciclos de lavado que se adaptan a cada tipo de prenda.

Esta lavadora cuenta con tecnología Aqua Saver Green que funciona para ahorrar más agua en cada lavada, además de mejorar el rendimiento y la energía que ocupa. Cuenta con una función de centrifugado que facilita el secado de las prendas y que hace que la lavadora cumpla a la perfección con sus funciones.

Y claro, con sus 11 kilos de capacidad por cada lavada y una bomba integrada, es capaz de terminar con la ropa sucia en la casa en unas cuantas horas, dependiendo de la cantidad de ropa acumulada. Por último, cuenta con tres ciclos de lavado, normal, pesado y desagüe.

