Con 40% de descuento: iPhone 14 de 128GB, uno de los favoritos de los clientes, a precio de rebaja en Walmart

Walmart ofrece actualmente el iPhone 14 de 128 GB en color azul (reacondicionado) con un descuento cercano al 40%. El precio es de $6,699 pesos, frente a los $10,299 pesos de su costo original, lo que representa un ahorro directo de $3,600 pesos. Esta promoción aplica para equipos reacondicionados Grado A, es decir, dispositivos que han pasado por procesos de inspección y restauración para garantizar su funcionamiento, aunque pueden presentar detalles estéticos mínimos.

Características del iPhone 14 de 128GB reacondicionado en Walmart

Para quienes no están familiarizados con el término, un equipo reacondicionado no es un producto usado en el sentido convencional. Se trata de dispositivos que fueron devueltos o presentaban fallas menores, y que técnicos especializados repararon y certificaron para volver a comercializarlos. En este caso, la batería conserva más del 80% de su capacidad original y el aspecto físico suele ser muy cercano al de un equipo nuevo.

El iPhone 14 mantiene especificaciones que siguen siendo relevantes en 2026. Entre sus características principales destacan:



Pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas con tecnología OLED, que ofrece colores vivos y negros profundos.

Procesador A15 Bionic, el mismo chip que equipó al iPhone 13 Pro, capaz de mover juegos y aplicaciones exigentes sin lentitud.

Sistema de cámaras duales de 12 MP (principal y ultra gran angular) con Modo Cine en 4K Dolby Vision.

Cámara frontal TrueDepth de 12 MP con autoenfoque, ideal para videollamadas y selfies nítidas.

Funciones de seguridad como Face ID y Detección de Choques, que activa asistencia en emergencias.

Conectividad exclusiva mediante eSIM (tarjeta SIM virtual), sin ranura para chip físico.

El empaque del equipo reacondicionado difiere del original: incluye el smartphone, un cable de datos certificado y una caja genérica. Por políticas de sustentabilidad y estándares de reacondicionamiento, no se incluye cargador de pared ni audífonos.

Oferta en Walmart del iPhone 14 reacondicionado.|Walmart

Envío, formas de pago y opiniones de los clientes

En cuanto a la compra, Walmart facilita el proceso con varias opciones de pago. Se aceptan tarjetas de crédito con hasta 9 meses sin intereses mediante bancos participantes como BBVA, Citibanamex o HSBC. También es posible pagar en una sola exhibición con débito, en efectivo en cajas de Walmart, Bodega Aurrera o Sam's Club, o mediante plataformas como PayPal y Cashi. El envío a domicilio suele ser gratuito y se realiza en un plazo de 2 a 5 días hábiles; además, está disponible la opción de recogida en tienda, sujeta a inventario local.

Las opiniones de compradores recientes reflejan satisfacción con la adquisición. En la plataforma, el producto mantiene una calificación promedio de 4 de 5 estrellas. Algunos usuarios compartieron experiencias como: "Me llegó con 100% de batería, estética impecable, es como si lo hubiera comprado nuevo", mientras que otro mencionó: *"Llegó sin rasguños, pila al 96% y con mica de hidrogel incluida". Estos comentarios ayudan a tener una idea más clara de lo que se recibe al realizar la compra.

Un punto que requiere atención previa es la compatibilidad con eSIM. Antes de ordenar el equipo, es recomendable confirmar que la compañía telefónica con la que se planea usar el iPhone soporte esta tecnología de SIM virtual, ya que el modelo disponible no cuenta con ranura para tarjeta SIM física. Esta verificación evita contratiempos al momento de activar el servicio.

Esta opción de compra está dirigida a personas que buscan acceder a la experiencia de uso de un iPhone moderno, con capacidades de fotografía avanzada y rendimiento sólido, pero con una inversión menor a la de un equipo nuevo. El precio, las facilidades de pago y las condiciones del producto reacondicionado lo posicionan como una alternativa a considerar dentro del catálogo de tecnología en Walmart.